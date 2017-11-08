Прокурор попросил отправить Сергея Полонского на 8 лет в колонию

Прокурор на процессе в Мосгорсуде попросил назначить восемь лет бизнесмену Сергею Полонскому.

В июле основателя Mirax Group Полонского приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, но освободили из-под ареста из-за истечения сроков давности.

8 ноября Мосгорсуд в составе трёх судей приступил к рассмотрению обжалования этого приговора прокуратурой.

По мнению прокурора, суд первой инстанции ошибся, когда квалифицировал действия Полонского как преступления в сфере предпринимательской деятельности. Неправильная квалификация, с точки зрения обвинения, повлияла на законность и обоснованность приговора.

Прокурор просит признать бизнесмена виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Сам Полонский сказал РИА «Новости», что он ожидает справедливого решения по обжалованию приговора в Мосгорсуде. «Всему своё время», – отметил предприниматель.

Напомним, Полонского признали виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублёвская ривьера».

По последним данным, Мосгорсуд отказался удовлетворить просьбу прокуратуры.