«Надеюсь, РПЦ одумается». Депутат Мосгордумы направил запросы о судьбе «Троицы» в ряд госструктур

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов послал запросы в администрацию президента, Минкульт и Третьяковку, требуя объяснить, почему «Троицу» выставили в храме Христа Спасителя в той же витрине, в которой в прошлом году она получила повреждения. Какие ещё вопросы он ставил перед чиновниками?

– Первый раз вы отправляли аналогичные запросы, когда перенос в храм ХС ещё только готовился. Тогда ставили вопрос о необходимости сохранить икону. Что вам ответили?

– Из АП его переправили в Минкульт, а тот ещё не ответил. Сейчас я сделал запрос по итогам переноса в храм: несмотря на обещания РПЦ, требования по климатическому оборудованию витрины соблюдены не были.

А ведь «Троицу» сорвали на показ с середины реставрационных работ. И даже невооружённым глазом видно, насколько пагубным стал для неё этот показ. Экспертам удалось поставить маркеры – полоски тончайшей бумаги на самых опасных местах, где отслаивается краска. При малейшем движении краски маркеры разрываются. Такие прорывы были видны.