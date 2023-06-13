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«Надеюсь, РПЦ одумается». Депутат Мосгордумы направил запросы о судьбе «Троицы» в ряд госструктур

Павел Тарасов требует объяснений от администрации президента, Минкульта и Третьяковки

Троица в Храме Христа Спасителя
Фото: Андрей Струнин

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов послал запросы в администрацию президента, Минкульт и Третьяковку, требуя объяснить, почему «Троицу» выставили в храме Христа Спасителя в той же витрине, в которой в прошлом году она получила повреждения. Какие ещё вопросы он ставил перед чиновниками?

– Первый раз вы отправляли аналогичные запросы, когда перенос в храм ХС ещё только готовился. Тогда ставили вопрос о необходимости сохранить икону. Что вам ответили?

– Из АП его переправили в Минкульт, а тот ещё не ответил. Сейчас я сделал запрос по итогам переноса в храм: несмотря на обещания РПЦ, требования по климатическому оборудованию витрины соблюдены не были.

А ведь «Троицу» сорвали на показ с середины реставрационных работ. И даже невооружённым глазом видно, насколько пагубным стал для неё этот показ. Экспертам удалось поставить маркеры – полоски тончайшей бумаги на самых опасных местах, где отслаивается краска. При малейшем движении краски маркеры разрываются. Такие прорывы были видны.

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– Вы также ставили вопрос, почему не опубликован указ президента о передаче иконы. Считаете, он существует?

– Очень хотелось бы получить официальный ответ. Не исключаю и такой ситуации, что указ был, но, когда всколыхнулось сначала профессиональное сообщество, а затем и общественность, когда стало понятно, что последствия такого решения могут быть неоднозначны, решили его не публиковать. Но это лишь догадки.

– Судя по развитию событий, неоднозначность последствий чиновников не волнует...

– В любом случае важно получить конкретное описание ущерба, нанесённого объекту культурного наследия федерального значения в результате этого показа. Это, между прочим, уже уголовно наказуемое деяние.

– Вы всерьёз считаете, что при том раскладе, как сейчас, кого-то можно будет привлечь?

– Я очень надеюсь, что представители РПЦ одумаются и скажут: мы увидели, что это вредно для святыни... Но в такой оптимистичный для судьбы иконы исход сегодня трудно поверить.

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