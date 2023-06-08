«Троицу» собираются отдать в аренду РПЦ на 49 лет

Состояние иконы ухудшилось, и чтобы Третьяковка не установила это ухудшение, кто-то любой ценой не хочет допустить возвращения реликвии обратно в галерею.

– В пятницу состоялся экстренный расширенный реставрационный совет, – говорит сайту LightPress искусствовед Михаил Золотоносов. – Обсуждали, как Третьяковке реагировать на нелепое поручение Министерства культуры, которое не способствует сохранности произведения Рублёва, и невыполнимо, поскольку 18 июня истекает срок ответственного хранения в Храме Христа Спасителя, закрывается договор Третьяковки с Храмом, и вечером после 19.00 картину нужно немедленно передать в Центр Грабаря на реставрацию, а не вернуть в депозитарий Третьяковки согласно договору.

– Кто помимо сотрудников Третьяковки участвовал в этом обсуждении?

– Гости из Государственного института реставрации, из Института искусствознания Глеб Исаакович Лифшиц, из петербургского Русского музея. В ходе обсуждения выяснилось, что икону реставрировать не нужно, что вызвало ещё большее недоумение. Существующие проблемные участки (61) нужно просто консервировать.

– А реставрация их ни к чему хорошему не приведёт?

– Правильно. Мониторинг выявил, что реставрацию икона давно прошла и нуждается только в консервации. Главное – её не трогать. А в центре Грабаря условия хранения хуже, чем в Третьяковке. Условия должны быть следующими: температура 19 градусов плюс-минус один, влажность 50-55%. Также установили, что икона очень резко реагирует на любые изменения климата. В Храме Христа Спасителя температура соответствовала, а влажность была 45-46%, что недостаточно, поскольку икона ещё больше усыхает и происходит дальнейшее шелушение. Третьяковка не успеет оформить все необходимые документы до 18 июня, поскольку это выходные дни. Должен быть заключён официальный договор между Третьяковкой и Центром Грабаря о реставрации, которая, по указанию Министерства культуры, должна проводиться целый год.

– Как Министерство установило такой срок?

– Я думаю. что за те три недели, что икона находилась в Храме, её состояние ухудшилось, и для того чтобы Третьяковка не установила это очередное ухудшение, любой ценой не хотят допустить возвращения «Троицы» обратно в галерею. Когда подписывался акт передачи иконы представителю ХСС, была сделана видео фиксация состояния со всеми проблемными участками, а теперь, чтобы ничего нельзя было сравнить, её не пускают обратно в Третьяковку.

– А специалисты в Центре Грабаря не смогут провести такую оценку?

– Нет, они слишком послушны и будут брать под козырёк. Возможность оценить у них есть, но у меня большой вопрос, будут ли они это делать. Сейчас картина находится в инвентаре и в оперативном управлении Третьяковкой, но по договору они её передают на год в Центр Грабаря, а потом собираются передать на 49 лет – в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Есть статья 7 о неделимости музейной коллекции, из-за которой икона остаётся в инвентаре Третьяковки, но будет храниться в 100 км от Москвы. Это ведь лицемерие!

– Вы говорили, что её могут исключить из инвентаря Третьяковки.

– Я и сейчас это говорю. Она побудет год в Центре Грабаря, страсти улягутся, и её спокойно переведут из одного инвентаря в другой. А сейчас по поручению министерства Третьяковка должна обеспечить передачу «Троицы» из ХСС в Центр Грабаря, что будет фактически означать согласие с этим распоряжением.

– Что говорится в поручении о передаче на 49 лет?

– Такой договор есть у Эрмитажа по поводу передачи раки Александра Невского в безвозмездное пользование на 49 лет, причём полную ответственность за состояние несёт церковь, а музей контролирует. То же самое, я полагаю, хотят сделать и с Третьяковкой: заставить её подписать аналогичный договор. Кстати, Лифшиц заявил, что Троицкий собор не подходит для хранения чего бы то ни было, поскольку его иконостас находится в крайне неудовлетворительном состоянии.