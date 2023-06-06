Борис Надеждин – Дмитрию Медведеву: Оно того стоило, Дмитрий Анатольевич?

– Выбрать другое руководство РФ надо не для того, чтобы «вернуться в Европу», а для того, чтобы остановить сползание России в мракобесие, в деградацию, в произвол и беззаконие, – объясняет «Собеседнику» Борис Надеждин. – Заголовки статей в ряде СМИ (типа «Пропагандист предложил свергнуть Путина») искажают смысл моего заявления. Я категорический противник смены руководства в результате переворота или революции любого цвета. Мы пережили это в 1917 и 1991 году, не хотел бы снова увидеть крушение государства. Единственный хороший способ – избрание другого президента по итогам честных выборов.

Пусть в том же ключе, как в 1999 году, что является наиболее реалистичным вариантом. Кто бы ни стал президентом после Путина, какое-то время он будет продолжать нынешнюю линию, но потом развернет страну в другом направлении. Как это сделали Александр II после Николая I, Хрущев после Сталина или сам Путин после Ельцина. Надеюсь, политика следующего президента будет адекватной миру XXI века, а не базироваться на представлениях прошлых веков. А теперь, Дмитрий Анатольевич, про «гибель наших граждан» и «дискурс, возникший после 24 февраля».

До 24 февраля были живы все граждане России, погибшие в ходе СВО.

До 24 февраля никто не обстреливал российские города.

До 24 февраля в Мариуполе жили 425 тысяч мирных жителей, в Бахмуте – 70 тысяч.

До 24 февраля Финляндия и Швеция не вступали в НАТО.

До 24 февраля не было голосований на Генеральной Ассамблее ООН, когда за антироссийскую резолюцию выступают 143 страны, а позицию России поддерживают только 4.

До 24 февраля российский бюджет был профицитным, а сейчас дыра до триллиона в месяц (Минфин только что сообщил, что по итогам пяти месяцев, за январь – май 2023 года, дефицит бюджета составил 3,41 трлн руб. – Авт.)

Можно по-разному относиться к министру обороны Шойгу, но утрата государством монополии на насилие и создание частной армии, хозяин которой позволяет себе публично унижать руководителей Российской армии и угрожает взять под контроль российские города – это прямой путь к гражданской войне.

Оно того стоило, Дмитрий Анатольевич?

И к чему еще мы придем, если двигаться в том же «дискурсе развития страны»?