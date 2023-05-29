Борис Надеждин: У Путина руки дрожали...

«У всех глаза на лоб вылезли!»

– Получается, в первые четыре года правления Путина вы его поддерживали?

– С ВВП я знаком с 1990-х, много раз участвовал с ним в совещаниях, когда он и близко не был к президентству. Тогда просто невозможно было поверить, что он может стать главой государства. И он сам в это ни на секунду не мог поверить.

Я работал в администрации президента (АП) в тот период, когда Ельцин собрался уходить и искал преемника. Тогда многие полагали, что им станет Степашин. Никогда не забуду лицо Джахан Поллыевой (спичрайтер президента. – Авт.), когда на совещании она объявила, что теперь... Что теперь у нас будет Путин. У всех просто глаза на лоб вылезли! Никто не мог представить себе такого.

А меня взял на работу в администрацию Олег Сысуев (первый заместитель руководителя АП в 1998-м, ныне глава «Альфа-банка» – Авт.) после отставки Сергея Кириенко, помощником которого я служил. Я участвовал в пиар-планировании кампании по раскручиванию будущего кандидата.

Путин стал и.о. президента, а я в том же 1999-м – депутатом Госдумы. В начале 2000-х Путин выступал у нас в Думе и стоял в нескольких метрах от меня. Глядя на него, я понял, что это человек, который реально боится выступать: у него руки дрожали, на лбу выступил пот. Он был не готов к повышенному, публичному вниманию и сильно напрягался. Но вот прошло 20 лет – и все у него в этом плане в порядке.

– Вы общались с ним лично или только смотрели на него?

– В первый его срок разговаривали на этих встречах, и довольно часто. И это была не сегодняшняя клоунада на уровне «ой, как мы вас любим», а реальные беседы: мы предлагали какие-то вещи, в которые он глубоко вникал. И я был лично за него, горячо поддерживал. Но то был совершенно другой человек! Мне иногда кажется, что сегодняшний Путин – это не тот человек.

– Вот-вот, с 24 февраля 2022 года – те же чувства.

– А вот Борис Немцов (в 1997 – 1998 гг. Надеждин был советником первого зампреда правительства Немцова – Авт.) очень быстро почувствовал, что президент идет куда-то не туда. Борис Ефимович еще в самом начале его правления изрек пророчески, что Путин тащит страну в авторитарный режим и что силовики все будут контролировать. А я не поверил. Хотя точь-в-точь так и вышло.

– Уже не поспоришь, да.

– После 2003-го явно начались те изменения, которые ранее мне казались невозможными. И я потратил 20 лет жизни, пытаясь этому противостоять, но это становится все тяжелее… Путину удалось подмять страну. Сейчас популярна точка зрения, что это не он, это страна у нас такая – да ничего подобного! Если бы президентом был Немцов, страна была бы совершенно другая. А можно покаяться?

– Покайтесь.

– Я тоже непосредственно причастен к нынешнему авторитаризму: поддерживал все путинские идеи, практически моими руками задушили Совет Федерации... Губернаторы, помните такое, тоже были членами СовФеда? И они достаточно часто голосовали против каких-то решений Ельцина – совершенно обычная история. Но Владислав Сурков убедил меня, что лучше бы губернаторы не сидели в Совете, а этот орган власти лучше бы как-то формировался. И в 2002 году была проведена реформа. В то время у «Единой России» не было большинства (представляете сегодня такое?), большинство они получали, если я их поддерживал. Это была другая эпоха. Если бы я знал, к чему это приведет, не поддержал бы! Но Сурков говорил так убедительно...