Борис Надеждин: У Путина руки дрожали...
Известный политик в прямом эфире федерального канала заявил такое, что задрожало у многих
Нас, казалось бы, уже ничем услышанным на федеральных телеканалах (или точнее – вообще по телевизору) не удивишь. Однако фраза «При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу, надо выбрать другое руководство страны которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальные отношения с европейскими странами…» изумила многих.
Ее в прямом эфире НТВ, на ток-шоу «Место встречи» произнес политик Борис Надеждин, депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области, в прошлом депутат Госдумы (1999–2003).
«Зачем?! Я ожидал, что вы скажете слово в слово…, – перебил его ведущий Иван Трушкин уже на седьмой секунде и поморщился. – Скучно!»
«В следующем году выборы президента: надо другого кого-нибудь выбрать, – продолжил Борис Борисович. – Не Путина! И все будет хорошо».
«Боюсь, вы сейчас в другую сторону агитировали, вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное, – быстро сориентировался ведущий Андрей Норкин. – Так, всё, нам заканчивать надо!»
Срочно объявили рекламную паузу…
«Позорище десятилетия»
– Борис Борисович, что было во время той паузы? Вас прорабатывали?
– Обошлось... (смеется). Я еще раз всем чётко сказал: Путин – беда России, он совершает ужасные стратегические ошибки. Что самое интересное: я говорю это последние много лет. Вернее, последние много лет я только это и говорю. А услышали только сейчас... Я ведь в эфирах федеральных каналов больше 20 лет. Когда спрашивают, как нам изменить жизнь, всегда отвечаю, что жизнь изменится только после того, как изменится система. Поэтому мне странно, что на это обратили внимание лишь сейчас.
– Дело в том, что этот отрывок широко разошелся по интернету, вызвав бурное обсуждение. Это называется – ваша реплика стала мемом.
– А-а-а, понял. Да у меня такой мем уже двадцать лет назад случился! Мне принадлежит фраза, произнесенная в 2003 году: «Слабо валить президента – валите из страны». С таким призывом я обратился к политикам и политологам, собравшимся на «Открытый форум», чтобы пообсуждать арест главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Тогда у меня открылись глаза – и с тех пор я Путина открыто критикую, но, увы и ах, вместе с тем еще долгое время был лоялен, участвовал в кремлевских проектах типа «Правое дело» Миши Прохорова...
Окончательно понял, что все совсем хреново, в 2008 году, когда впервые поправили Конституцию. Я реально офигел! Написал тогда большую статью под заголовком «Позорище десятилетия». Первые поправки в Конституцию США – это легендарный Билль о правах. А первые медведевские поправки в Конституцию России – увеличение сроков полномочий президента до шести лет и Госдумы до пяти лет. Вот эту шестилетку мы до сих пор и расхлебываем. То, что Путин делает в стране с начала этой его украинской истории, я считаю катастрофой, самой его большой ошибкой.
«У всех глаза на лоб вылезли!»
– Получается, в первые четыре года правления Путина вы его поддерживали?
– С ВВП я знаком с 1990-х, много раз участвовал с ним в совещаниях, когда он и близко не был к президентству. Тогда просто невозможно было поверить, что он может стать главой государства. И он сам в это ни на секунду не мог поверить.
Я работал в администрации президента (АП) в тот период, когда Ельцин собрался уходить и искал преемника. Тогда многие полагали, что им станет Степашин. Никогда не забуду лицо Джахан Поллыевой (спичрайтер президента. – Авт.), когда на совещании она объявила, что теперь... Что теперь у нас будет Путин. У всех просто глаза на лоб вылезли! Никто не мог представить себе такого.
А меня взял на работу в администрацию Олег Сысуев (первый заместитель руководителя АП в 1998-м, ныне глава «Альфа-банка» – Авт.) после отставки Сергея Кириенко, помощником которого я служил. Я участвовал в пиар-планировании кампании по раскручиванию будущего кандидата.
Путин стал и.о. президента, а я в том же 1999-м – депутатом Госдумы. В начале 2000-х Путин выступал у нас в Думе и стоял в нескольких метрах от меня. Глядя на него, я понял, что это человек, который реально боится выступать: у него руки дрожали, на лбу выступил пот. Он был не готов к повышенному, публичному вниманию и сильно напрягался. Но вот прошло 20 лет – и все у него в этом плане в порядке.
– Вы общались с ним лично или только смотрели на него?
– В первый его срок разговаривали на этих встречах, и довольно часто. И это была не сегодняшняя клоунада на уровне «ой, как мы вас любим», а реальные беседы: мы предлагали какие-то вещи, в которые он глубоко вникал. И я был лично за него, горячо поддерживал. Но то был совершенно другой человек! Мне иногда кажется, что сегодняшний Путин – это не тот человек.
– Вот-вот, с 24 февраля 2022 года – те же чувства.
– А вот Борис Немцов (в 1997 – 1998 гг. Надеждин был советником первого зампреда правительства Немцова – Авт.) очень быстро почувствовал, что президент идет куда-то не туда. Борис Ефимович еще в самом начале его правления изрек пророчески, что Путин тащит страну в авторитарный режим и что силовики все будут контролировать. А я не поверил. Хотя точь-в-точь так и вышло.
– Уже не поспоришь, да.
– После 2003-го явно начались те изменения, которые ранее мне казались невозможными. И я потратил 20 лет жизни, пытаясь этому противостоять, но это становится все тяжелее… Путину удалось подмять страну. Сейчас популярна точка зрения, что это не он, это страна у нас такая – да ничего подобного! Если бы президентом был Немцов, страна была бы совершенно другая. А можно покаяться?
– Покайтесь.
– Я тоже непосредственно причастен к нынешнему авторитаризму: поддерживал все путинские идеи, практически моими руками задушили Совет Федерации... Губернаторы, помните такое, тоже были членами СовФеда? И они достаточно часто голосовали против каких-то решений Ельцина – совершенно обычная история. Но Владислав Сурков убедил меня, что лучше бы губернаторы не сидели в Совете, а этот орган власти лучше бы как-то формировался. И в 2002 году была проведена реформа. В то время у «Единой России» не было большинства (представляете сегодня такое?), большинство они получали, если я их поддерживал. Это была другая эпоха. Если бы я знал, к чему это приведет, не поддержал бы! Но Сурков говорил так убедительно...
«Да хоть за Грудинина»
– Зато нынче убедительно говорили вы. Можно сказать, Надеждин подал надежду. Вернемся к вашей пламенной речи на НТВ…
– Передачу посвятили тому, почему Россию отовсюду выгнали. Идет чемпионат мира по хоккею, а мы не играем. Ведущие задали вопрос, что нам нужно сделать, чтобы восстановить отношения с Западом, чтобы нас снова пустили играть в хоккей. Я и ответил на данный вопрос.
– Если не Путин, то кто? За кого же голосовать в 2024 году?
– Да хоть за Павла Грудинина. Его выбрали бы президентом, если бы показывали в позитивном ключе, разрешили ездить по стране. И то же самое касается любого нормального человека. То, о чем многие мечтают, что Навального** когда-либо выпустят из тюрьмы и он станет президентом – это фантастический вариант. Из реального же выбора, думаю, что для России было бы хорошо, если бы президентом стал Собянин. Или Мишустин.
– Ой!
– Что ой?
– Ну они же оба делают все как велит партия, яростно поддерживают спецоперацию…
– Сегодня оба находятся в том же положении, что Путин у Ельцина в 1990-е. Естественно, они поддерживают линию президента, как Путин поддерживал реформы Ельцина.
– Есть же разница…
– А самым реалистичным выходом из задницы, в которой мы нынче находимся, будет объявление Путиным адекватного человека своим преемником.
– Объявление Путиным? Так это тоже фантастика.
– А думаете, Ельцин хотел уходить?
– Ну, он вроде как... Устал.
– А Путин что, робот, что ли? Согласитесь, что Собянин лучше, чем Пригожин. Евгений который. Беда в том, что выбора не будет. Иных закрыли в колония общего (Яшин*) и строгого (Кара-Мурза*) режима, их же и иных объявили иноагентами, кто-то уехал и объективно не может вернуться. Проблема в том, что не может любой человек даже выдвинуться в кандидаты, как нам то гарантирует Конституция. Вот я нахожусь на свободе, не иноагент, никуда не уехал (это уже успех по нынешним меркам), но тоже не могу баллотироваться президенты, потому что такие законы. Даже, чтобы выдвинуться в главы субъекта, например, в губернаторы Подмосковья, мне по закону нужно, чтобы меня поддержали от 5 до 10 процентов муниципальных депутатов…
– Не поддержат?
– Вряд ли, поскольку в Московской области практически все депутаты лояльны начальству. Они без команды не подпишутся за кандидата, постоянно критикующего губернатора и президента. В Московской областной думе созыва 2021 года представляют «ЕдРо» 36 депутатов из 50… Что касается оппозиционного кандидата в президенты, его не выдвинет ни одна парламентская партия. А самовыдвиженцу – опять же по закону – нужно собрать 300 тысяч подписей, которые вряд ли признают действительными – я лично это проходил много раз.
«Многие учителя – такие же, как Соловьёв»
– Народ переживает в комментариях к этому видео с этого эфира, не наговорили ли вы себе как минимум на статью. А если посмотреть выпуск целиком – вы там еще столько всего ввернули про Украину, вооружения…
– Согласитесь: то, что я наговорил, меркнет по сравнению с тем, что наговорил Пригожин.
– Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
– Сам часто думаю, почему я еще на свободе…
– Все мы так или иначе об этом думаем…
– В моем случае я догадываюсь, что меня хранит. Я совершенно точно не Навальный** и даже не Яшин*. Я старый больной человек, который бунтов не планирует и не сможет возглавить революцию. Для режима я не выгляжу угрозой. Я интеллигент, ученый, лекции читаю, кафедрой заведую, примус починяю…
– А на ТВ зачем ходите, где вас неизменно выставляют дураком?
– Это не я туда хожу как дурак, это телеящик нынче деградировал. И почему я должен уступать поле боя? Они используют меня, чтобы показать народу, как либералы не любят Путина, а я использую их, чтобы донести свою точку зрения.
– Как завсегдатай ток-шоу, как бы вы охарактеризовали самых одиозных пропагандистов на федеральных каналах?
– Вы меня ставите в неловкое положение... Я их всех хорошо знаю, мы общаемся на «ты». Это для народа они картинка в ящике, а для меня – живые люди. Соловьев образца 2010 года – это журналист, а Соловьев образца 2023 года – это конченый пропагандист, о чем говорю с болью. Но то, в чем вы упрекаете его и всех их, можно, к сожалению, предъявить и десяткам миллионов наших сограждан, например учительницам, участвующим в фальшивых голосованиях. Но жизнь – она не черно-белая. Большинство людей просто хотят делать свою работу и кормить свои семьи. И эти учительницы хотят учить детей, а их заставляют вбрасывать бюллетени, подделывать подписи, фальсифицировать... Почему учительнице это можно, а Соловьеву нельзя? Такой не он один. Это проблема нашей страны, что миллионы людей не находят сил противостоять очевидному злу, а многие прямо в нем участвуют.
– Мирятся ли оппоненты после окончания ток-шоу?
– Зависит от персонажей, а они очень разные. Есть такие, с кем не здороваюсь и руки не подаю. А есть такие, с которыми погодя спокойно пью чай. Но знаю, что люди меняются, и поэтому принципиально не навешиваю никаких ярлыков типа «скотина тупая». Лет десять назад на передаче у Соловьёва чуть ли не дрался с одним участником, что не мешало нам после ездить вместе на рыбалку. Много раз приносили извинения и просьбу понять и простить, когда меня затыкали.
– То есть и они проявляли признаки раскаяния?
– Какое раскаяние? Кого настигло раскаяние, те давно не работают.
– Так что же нужно сделать, чтобы Россия окончательно не потеряла лицо?
– Не нужно считать, что страна пропала. Россия переживала и не такое. Не будет никакого распада, она будет существовать и дальше. Все мы кончимся, и даже Путин кончится, а Россия останется и не будет вечным изгоем. В России все катастрофически зависит от личности. Одна эпоха – Сталин, совсем другая – Хрущев. Франко кончился – и в Испании установилась демократия. Так, скорее всего, будет и у нас. А вообще все зависит от того, как СВО закончится.
– Насчет этого есть мнение, что, передавая икону «Святая Троица» Андрея Рублёва из Третьяковки в РПЦ, Путин пытается договориться с Господом Богом о прощении своих грехов?
– Вполне возможно. Ведь Путин, которому уже 70, гораздо ближе к Богу, чем мы с вами. Ему хочется сделать что-то, как он считает, праведное, чтобы Господь взял его в Рай. Любой человек, которого президент оставит после себя, будет двигаться в сторону отрицания того, что он делал. По моим ощущениям, Путин сам не хочет править еще шесть лет, но не может остановиться управлять Россией.
А ведь он страшно, бесконечно устал. Посмотрите на его лицо крупным планом, когда он встречается с министрами или губернаторами. Ему до смерти надоели эти доклады, он смотрит на них с такими тоской и болью – все эти стройки, соцзащита, какие-то там пенсионеры, которым пенсию пришлось повысить, чтобы… Ну, пришлось.
Его трагедия и в том, что он прекрасно понимает, с кем имеет дело. Он окружил себя людьми, которые ему противны. Лицо Путина зажигается только тогда, когда речь идет о чём-то сакральном или когда ему приносят карту, где нет Украины. Все остальное ему неинтересно. Он по-настоящему думает только об истории, о великих сражениях и о встрече с Богом.
*Власти РФ считают иноагентом.
**Власти РФ считают террористом и экстремистом.