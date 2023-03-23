Что скрывается за событиями вокруг Киево-Печерской лавры

Так было в Северной Америке, так колонизировалась Сибирь, то же самое было и в истории Украины. И так на протяжении нескольких столетий Византийская империя смогла обеспечить себе долгожительство. Поселившись на окраине, получив бесплатно земли, монахи освобождались от налогов империи.

Если бы речь шла о том, изначальном монашестве, они бы сказали: «Ладно, гоните из одного места, пойдём в другое». Не было никакого имущества, встали, пошли, собраться недолго. В веках понимание монашества радикально изменилось, и миссия его тоже. Сегодня мы видим, что квартирный вопрос монахов изрядно беспокоит.

Что сегодня представляет собой монашество?

Вахтанг Кипшидзе

– Монашество сегодня представляет из себя то, что всегда представляло. Те наследники Киево-Печерской лавры, которые сейчас стали мишенью для действий украинских властей, составляют сообщество людей, которые приняли на себя монашеские обеты, уединились в кельях и сделали монашеское служение частью своей жизни. Именно поэтому, когда мы говорим о выселении их из Киево-Печерской лавры, из тех помещений, где они не только жили, живут пока ещё, но и несут своё служение, мы говорим о разрушении жизни монахов.

Нельзя воспринимать эту ситуацию так, как если бы один человек арендовал одну квартиру, а потом арендодатель попросил его съехать. Это несравнимые ситуации, речь идёт о разрушении той жизни, которую монах создавал на протяжении нескольких лет и даже десятилетий, времени всего своего монашеского пути.

Андрей Кураев

– Сначала монашество было такой вольницей, без епископов и без духовенства, а потом начинается тысячелетняя война: борьба иерархов, епископов с монахами. Итог мы видим сегодня. Монахам запрещена любая свободная жизнь. То есть если раньше монахи сами выбирали себе настоятеля, игумена, то сегодня это не так. Всё назначается сверху. Раньше монахи создавали свой устав, отсюда поговорка – в чужой монастырь со своим уставом не ходят, сегодня устав один и тот же. Монашество превратилось в придворную обслугу епископа.

Но вообще, это не дело государства – делить монахов на хороших и плохих и плохим создавать проблемы. Монахов могу утешить: в изгнании вы станете ближе к исполнению своего монашеского долга, если его ещё ощущаете, а тратить свою жизнь в борьбе за собственность – это не очень хорошо. Есть вещи, за которые нельзя умирать. За право владеть какой-то недвижимостью монаху умирать некрасиво. Это не то, ради чего он призван.