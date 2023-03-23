Что скрывается за событиями вокруг Киево-Печерской лавры
Ситуацию с изгнанием монахов комментируют официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе и богослов, философ Андрей Кураев
Власти Украины попросили монахов освободить главную православную обитель страны – Киево-Печерскую лавру. Все здания и помещения следует сдать до 29 марта. Не исключено, что в случае неповиновения братию выгонят силой.
Представители Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, располагающиеся сейчас в лавре, называют это решение незаконным. Наместник монастыря митрополит Павел тоже выразил своё мнение: «Дьявол делает всё возможное, чтобы молитва прекратилась, апокалипсис начинается с Украины».
В лавре, кроме недвижимого имущества, есть музейные экспонаты, мощи святых, в отношении их будет проведена «отдельная ревизия», – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
«Собеседник» попросил прокомментировать ситуацию с изгнанием монахов заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе и богослова, философа Андрея Кураева.
Как вы оцениваете ситуацию с изгнанием монахов из Киево-Печерской лавры с точки зрения духовенства?
Вахтанг Кипшидзе
– С любой точки зрения ситуация является беспрецедентной, и украинские власти неприкрытым образом нарушают базовые представления о религиозной свободе, вмешиваясь в жизнь религиозной общины. Они пытаются создать препятствия для её существования, ликвидировать неугодную религиозную общину.
Андрей Кураев
– Монашество претерпело огромную мутацию за свою многолетнюю историю. Изначально монахи – это что-то вроде казаков. Казаки – вольноопределяющиеся люди, которые жили на территории страны на свой риск. Они селились на окраине и защищали страну и себя, свои семьи от мира варваров – дикарей и от радикальных иноверцев.
Так было в Северной Америке, так колонизировалась Сибирь, то же самое было и в истории Украины. И так на протяжении нескольких столетий Византийская империя смогла обеспечить себе долгожительство. Поселившись на окраине, получив бесплатно земли, монахи освобождались от налогов империи.
Если бы речь шла о том, изначальном монашестве, они бы сказали: «Ладно, гоните из одного места, пойдём в другое». Не было никакого имущества, встали, пошли, собраться недолго. В веках понимание монашества радикально изменилось, и миссия его тоже. Сегодня мы видим, что квартирный вопрос монахов изрядно беспокоит.
Что сегодня представляет собой монашество?
Вахтанг Кипшидзе
– Монашество сегодня представляет из себя то, что всегда представляло. Те наследники Киево-Печерской лавры, которые сейчас стали мишенью для действий украинских властей, составляют сообщество людей, которые приняли на себя монашеские обеты, уединились в кельях и сделали монашеское служение частью своей жизни. Именно поэтому, когда мы говорим о выселении их из Киево-Печерской лавры, из тех помещений, где они не только жили, живут пока ещё, но и несут своё служение, мы говорим о разрушении жизни монахов.
Нельзя воспринимать эту ситуацию так, как если бы один человек арендовал одну квартиру, а потом арендодатель попросил его съехать. Это несравнимые ситуации, речь идёт о разрушении той жизни, которую монах создавал на протяжении нескольких лет и даже десятилетий, времени всего своего монашеского пути.
Андрей Кураев
– Сначала монашество было такой вольницей, без епископов и без духовенства, а потом начинается тысячелетняя война: борьба иерархов, епископов с монахами. Итог мы видим сегодня. Монахам запрещена любая свободная жизнь. То есть если раньше монахи сами выбирали себе настоятеля, игумена, то сегодня это не так. Всё назначается сверху. Раньше монахи создавали свой устав, отсюда поговорка – в чужой монастырь со своим уставом не ходят, сегодня устав один и тот же. Монашество превратилось в придворную обслугу епископа.
Но вообще, это не дело государства – делить монахов на хороших и плохих и плохим создавать проблемы. Монахов могу утешить: в изгнании вы станете ближе к исполнению своего монашеского долга, если его ещё ощущаете, а тратить свою жизнь в борьбе за собственность – это не очень хорошо. Есть вещи, за которые нельзя умирать. За право владеть какой-то недвижимостью монаху умирать некрасиво. Это не то, ради чего он призван.
Но если всё-таки о «недвижимости». Имеют ли право украинские власти изгонять монахов с территории?
Вахтанг Кипшидзе
– Выгонять монахов украинские власти, конечно, права не имеют. Хотя Киево-Печерская лавра является собственностью Украины, как являются собственностью государства и многие другие религиозные объекты на пространстве бывшего СССР. Я думаю, что и в Европе тоже есть такие объекты, которые являются собственностью государства, но используются религиозными общинами. Невозможно без всяких законных на то оснований прервать договор безвозмездного пользования и прекратить одним росчерком пера жизнь религиозной общины. Неверно считать лавру заповедником, музейным памятником, как это значится по украинскому законодательству. Нам же не приходит в голову, посещая музей, поддерживать жизнь музейных сотрудников или жертвовать на реставрацию тех или иных музейных экспонатов?
Андрей Кураев
– Ситуации с выселением – это проблема аренды. Отношения «арендодатель – арендатор» довольно хорошо всем известны. У владельца квартиры есть право, и оно обычно прописано в договоре, он может на определённых условиях разорвать контракт, предупредив за месяц или полгода, например. И можно даже не объяснять причину – другие цели, интересы, и все. Что-то подобное происходит и с Министерством культуры, которому принадлежит этот комплекс памятников, и арендатором в лице монастыря. С точки зрения закона здесь нет ничего противозаконного. С точки зрения политики есть лишь недоумение: почему так поздно? И совершенно особняком стоит вопрос о том, кто именно живёт в Киево-Печерской лавре сегодня. Насколько эти люди соответствуют любым монашеским критериям? Речь идёт прежде всего о настоятеле Киево-Печерской лавры, митрополите, наместнике Павле Лебеде, известном также как «Паша-Мерседес».
Что означает для УПЦ потеря Киево-Печерской лавры?
Вахтанг Кипшидзе
– Если мы считаем Украинской церковью большинство украинского народа, потому что именно к этой церкви всегда принадлежали большинство верующих Украины, то по большому счету это презрение и пренебрежение нуждами миллионов людей, для которых лавра всегда была центром их духовной жизни. Конечно, это пренебрежение распространяется и на русских верующих Русской церкви, которые есть в других странах мира, но эта проблема украинские власти не беспокоит совсем. То, что это выражение высокомерного презрения к миллионам верующих – безусловный факт. Украинская власть сделала немало, чтобы возвести ложь и клевету на Украинскую православную церковь, обвиняя её во всех возможных грехах (что она якобы связана с Москвой и чуть ли не выполняет задания из Кремля). Это, конечно, ложь.
Андрей Кураев
– Будет перенос семинарии, академии в какие-то другие помещения. Вот только насколько они защищены от аналогичной судьбы? Для Киево-Печерской лавры первая проблема – куда деть семинарию, управленческий комплекс. Наиболее ощутимо – это пиар-удар и разлука с тем, что они считают своими святынями. Понятно, что доступны святыни будут всем, и уже не скажешь, что вот это наши духовные учителя и мы – преемники древних подвижников. Но монахи и огромный плюс приобретают. В современном мире имидж гонимого – это очень выгодная позиция.