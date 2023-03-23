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Варфоломей призвал к ответу РПЦ

Вселенский патриарх считает, что Русская православная церковь должна разделить вину в разжигании конфликта на территории Украины

Фото: Global Look Press

Глава Константинопольской православной церкви (первая в диптихе (первая по чести) автокефальная православная церковь), выступая на днях на конференции в парламенте Литвы, заявил, что руководство России и РПЦ сотрудничали, и церковь тоже несёт ответственность «за последующие преступления, в том числе за шокирующее похищение украинских детей». Ещё в 2019 году патриарх вызвал недовольство Москвы тем, что признал Православную церковь Украины, ставшую своего рода конкурентом УПЦ Московского патриархата.

Владислав Цыпин, священнослужитель Русской православной церкви, историк церкви, канонист, считает, что Константинопольский патриарх и сам приложил руку к конфликту на Украине. «Вторгся на каноническую территорию Украинской церкви, которая является частью Русской православной церкви, и способствовал образованию там раскольников, чьё рукоположение не признавалось. И вот эта еретическая немногочисленная организация УПЦ (она раз в 10 меньше канонической церкви) стала рассматриваться украинскими властями как национальная церковь», – заявил Владислав Цыпин в интервью «Собеседнику». 

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Варфоломей обвинил российские власти в использовании православной веры как инструмента для достижения своих стратегических задач. Глава Константинопольской православной церкви не сомневается: в сегодняшней ситуации межрелигиозный диалог должен быть направлен на то, чтобы нейтрализовать способность Московского патриархата «в действиях по узакониванию преступного поведения».

– Константинопольская церковь-мать снова готова помочь своим чадам на Украине и в России, как она делала это неоднократно в прошлом. Наш общий христианский долг – использовать силы диалога, чтобы вернуть наших русских братьев и сестёр в наше сообщество единых ценностей, – заявил Варфоломей.

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