Варфоломей призвал к ответу РПЦ

Глава Константинопольской православной церкви (первая в диптихе (первая по чести) автокефальная православная церковь), выступая на днях на конференции в парламенте Литвы, заявил, что руководство России и РПЦ сотрудничали, и церковь тоже несёт ответственность «за последующие преступления, в том числе за шокирующее похищение украинских детей». Ещё в 2019 году патриарх вызвал недовольство Москвы тем, что признал Православную церковь Украины, ставшую своего рода конкурентом УПЦ Московского патриархата.

Владислав Цыпин, священнослужитель Русской православной церкви, историк церкви, канонист, считает, что Константинопольский патриарх и сам приложил руку к конфликту на Украине. «Вторгся на каноническую территорию Украинской церкви, которая является частью Русской православной церкви, и способствовал образованию там раскольников, чьё рукоположение не признавалось. И вот эта еретическая немногочисленная организация УПЦ (она раз в 10 меньше канонической церкви) стала рассматриваться украинскими властями как национальная церковь», – заявил Владислав Цыпин в интервью «Собеседнику».