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Znak.com: Готовится задержание Евгения Ройзмана, за ним ведется наблюдение

Поводов может быть множество, а причина одна — я не согласен с тем, что происходит в моей стране, — говорит сам политик

Фото: Скриншот из YouTube-канала Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман

Источник сообщает о возможном задержании бывшего депутата Госдумы, бывшего мэра Екатеринбурга, общественного деятеля Евгения Ройзмана, пишет Znak.com. По информации собеседника издания, за оппозиционным политиком уже установили наружное наблюдение.

На каком основании собираются задерживать Ройзмана, неизвестно. Ранее его адвокат Юлия Федотова допускала, что его могут привлечь по ряду статей: об оскорблении к власти, о вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность (применяется к оппозиционерам за информирование в соцсетях о несанкционированных акциях протеста) или по «дадинской» статье о многократном нарушении правил проведения митингов.

Из комментария самого Ройзмана следует, что пытаться покинуть Россию он не намерен:

«Я точно знаю, что я не делал ничего плохого. Напротив, я делаю все, чтобы моя страна была лучше, человечнее. Поэтому я даже гадать не буду, что они могут изобрести. Поводов может быть множество, а причина одна — я не согласен с тем, что происходит в моей стране, и не боюсь говорить об этом вслух. Хотя надо понимать, что прийти могут к каждому, мы дожили до таких времен. С другой стороны, никто не обещал, что будет легко. Мне сейчас никак нельзя, мне надо собрать еще 50 млн рублей для Марка Учрехелидзе со СМА [спинально-мышечная атрофия], поэтому у меня нет времени сидеть».

Евгений Ройзман активно поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального. Сегодня по статьям о создании экстремистского сообщества и о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, были задержаны пять бывших сотрудников распущенных штабов Навального, признанных экстремистскими и запрещенных в России.

Как ранее уже сообщал «Собеседник», речь идет о депутата городской Думы Томска Ксении Фадеевой и активисте Захаре Сарапуловом. К ним также добавились экс-координатор штаба в Архангельске Егор Бутаков, экс-координатор штаба в Барнауле Вадим Останин и бывший СММ-редактор штаба в Саратове Андрей Городецкий, уточняет «Медуза»*.

Они, в отличие от ряда других активистов, работавших в штабах Навального, решили не уезжать из России после первых дел об экстремизме, по которым может грозить до 12 лет колонии.

*«Медуза» объявлена в России «иностранным агентом».

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