В Томске и Иркутске задержаны экс-координаторы штабов Навального*. Одна из них депутат
Депутата городской Думы Томска Ксению Фадееву задержали по делу об экстремизме. Также задержан её бывший соратник Навального из Иркутска
Сотрудниками правоохранительных структур задержаны бывший глава штаба Навального* в Томске и депутат городского парламента Томска Ксения Фадеева, а также бывший координатор штаба Навального* в Иркутске Захар Сарапулов. Об этом сообщают «Иркутский инсайдер» и ТВ2.
Оба экс-соратника Навального, судя по всему, проходят по статье о создании экстремистского сообщества. В случае с Сарапуловым квалификация пока не уточняется, а Фадеевой вменяют статьи 282.1 и 239 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», подразумевающим до 12 и до 2 лет колонии соответственно.
В квартирах обоих прошли обыски. Обоих отвезли на допросы: Фадееву — в Москву.
Напомним, что Ксения Фадеева победила на выборах в законодательное собрание Томска в 2020 году. Она шла на выборы как самовыдвиженец, открыто заявляя, что представляет структуры Алексея Навального. Вместе с ней в городское собрание также прошел активист штаба Андрей Фатеев.
В том же году на выборах в Думу Новосибирска победил экс-координатор штаба Навального Сергей Бойко. Недавно депутат уехал из России в связи с угрозой уголовного преследования.
*Штабы Навального признаны в России экстремистскими и запрещены.