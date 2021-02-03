В Томске и Иркутске задержаны экс-координаторы штабов Навального*. Одна из них депутат

Сотрудниками правоохранительных структур задержаны бывший глава штаба Навального* в Томске и депутат городского парламента Томска Ксения Фадеева, а также бывший координатор штаба Навального* в Иркутске Захар Сарапулов. Об этом сообщают «Иркутский инсайдер» и ТВ2.

Оба экс-соратника Навального, судя по всему, проходят по статье о создании экстремистского сообщества. В случае с Сарапуловым квалификация пока не уточняется, а Фадеевой вменяют статьи 282.1 и 239 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», подразумевающим до 12 и до 2 лет колонии соответственно.

В квартирах обоих прошли обыски. Обоих отвезли на допросы: Фадееву — в Москву.

Напомним, что Ксения Фадеева победила на выборах в законодательное собрание Томска в 2020 году. Она шла на выборы как самовыдвиженец, открыто заявляя, что представляет структуры Алексея Навального. Вместе с ней в городское собрание также прошел активист штаба Андрей Фатеев.

В том же году на выборах в Думу Новосибирска победил экс-координатор штаба Навального Сергей Бойко. Недавно депутат уехал из России в связи с угрозой уголовного преследования.

*Штабы Навального признаны в России экстремистскими и запрещены.