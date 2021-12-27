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В Беларуси россиянина приговорили к 11 годам колонии за озвучивание оппозиционных роликов

В Сети поражаются почти полному отсутствию реакции российского МИДа на столь суровое наказание россиянину в Беларуси

Фото: Фото из семейного архива // Источник: Центр "Весна"

Егор Дудников

Гражданин Российской Федерации Егор Дудников был признан Минским городским судом Беларуси виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на слушателя, присутствовавшего на закрытом судебном процессе.

Россиянина обвинили в перечисленных преступлениях за то, что он озвучивал ролики для Telegram-канала ОГСБ. Его приговорили к 11 годам колонии.

О том, что Дудников находится в СИЗО в Беларуси стало известно в конце мая, лишь через месяц после ареста. Тогда к нему не пускали адвоката, а обстоятельства задержания удалось узнать лишь его матери, проживающей в России. В Беларусь 21-летний юноша переехал из-за романтических отношений с гражданкой Республики.

Многие пользователи соцсетей в комментариях к приговору выступают с критикой МИД РФ, который публично почти не выступал в защиту гражданина России, арестованного в Беларуси.

«Поразительно, конечно, как российское государство впрягается, например, за россиянина осужденного за убийство в Германии и не впрягается за россиянина получившего 11 лет за ролики (!) в Беларуси»,

— пишет главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко.

*«Дождь» и «Медиазона» признаны в России «иностранными агентами».

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