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Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

В суд города Великий Устюг, где расположена штаб-квартира Деда Мороза, поступил иск против сказочного персонажа. Суд иск зарегистрировал

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Фото: @Pixabay

Игорь Мирзоев, юрист из Санкт-Петербурга, предъявил Деду Морозу ряд претензий.

«Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты, – сообщили в пресс-службе суда. – Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн. рублей».

Суд этот иск зарегистрировал.

Стоит отметить, что на ежегодной пресс-конференции Путина президент ответил на вопрос журналиста газеты «Красный север» Артём Виловатых, про этот иск.

«Могу выступить юристом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он [Игорь Мирзоев - прим. ред.] проанализирует своё поведение», – ответил президент и добавил, что у него со сказочным персонажем отношения хорошие и он ему благодарен за то, что может встречаться с журналистами в том качестве, в котором находится, и еще больше благодарен народу РФ за то, что доверил ему эту должность. 


Рубрика: Политика

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