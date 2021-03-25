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Путин заявил, что «Дед Мороз выполняет желания только хороших девочек и мальчиков»

Так он ответил на вопрос о петербуржце, который подал в суд на Деда Мороза из-за неисполненных желаний

Фото: Скриншот с трансляции Первого канала

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста газеты «Красный север» Артём Виловатых, который спросил, как он относится к юристу из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза, и поинтересовался, выполняет ли сказочный персонаж желания президента и о его отношении к такому пиару.

По словам Путина, он тоже юрист, и может выступить адвокатом Деда Мороза.

«Могу выступить юристом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение», – ответил президент и добавил, что у него со сказочным персонажем отношения хорошие и он ему благодарен за то, что может встречаться с журналистами в том качестве, в котором находится, и еще больше благодарен народу РФ за то, что доверил ему эту должность. 

Ранее юрист из Санкт-Петербург Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза из-за неполученных подарков и неисполненных желаний на протяжении 23 лет. По словам истца, Дед Мороз не исполняет своих обязательств, тем самым причинив вред истцу в виде нравственных страданий.

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