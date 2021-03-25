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Хуснулин выступил против предвыборной идеи строить новые города

Города нужно не строить, а благоустраивать, считает Хуснуллин, оговариваясь, что идея Шойгу «требует детальной проработки»

Фото: Global Look Press

Марат Хуснуллин

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин считает, что вместо строительства новых городов стоит заняться благоустройством уже имеющихся населенных пунктов. Таким образом он оценил идею перед выборами обещал построить несколько городов-миллионников.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — поясняет зампред правительства, занимающийся вопросами строительства (цитата по ТАСС).

Впрочем, он оговаривается, что «тема новых городов требует детальной проработки», отмечая, что некоторые населенные пункты действительно имеют потенциал к росту. В качестве одного из таких примеров он приводит город Нерюнгри в Якутии.

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