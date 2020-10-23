Патрик Бьюкенен: «В российско-украинской войне победит Китай»
Помощник трех американских президентов советует НАТО пересмотреть обязательства периода холодной войны
Известный политолог Патрик Джозеф Бьюкенен, некогда работавший помощником Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана и даже баллотировавшийся на пост президента США, опубликовал в своем блоге статью «Что делать с российским ультиматумом». Политолог рассуждает о списке требований российской стороны в адрес НАТО и о том, как следует на них реагировать. А также о том, что может произойти, если эти требования будут проигнорированы.
«Максималистские российские требования»
Тема намечающегося торга между Россией и НАТО ожидаемо прозвучала на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря. «Вы наверняка знаете: ни одного дюйма на восток, – сказали нам в 1990-е. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, поймите же вы, в конце концов, – убеждал незримо присутствующих в зале западных партнеров российский президент, отвечая на вопрос британского журналиста. – Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, Бог с ним, не в НАТО – на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы!»
Для Патрика Бьюкенена российские требования звучат приблизительно так: «Убирайтесь с нашего парадного крыльца. Убирайтесь из нашего двора. И держитесь подальше от нашего заднего двора».
«Так можно грубо описать содержание двух набросков договоров о безопасности, о которых на минувшей неделе заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков как о цене разрешения кризиса, созданного присутствием 100-тысячной российской военной группировки на границах Украины, – пишет американский политолог. – Требования Рябкова выглядят как виртуальный ультиматум, сделанный для того, чтобы быть отвергнутым США и НАТО и создать для Москвы предлог для вторжения и оккупации части Украины или всей страны».
Бьюкенен перечисляет «максималистские российские требования»:
- письменные обязательства НАТО о непринятии в 70-летний военный альянс более ни одного постсоветского государства, в особенности Украины, Грузии, Армении и Азербайджана;
- вывод систем наступательных вооружений с территорий стран-соседей России;
- нахождение российских и американских военных кораблей и стратегических бомбардировщиков вдалеке от территорий двух стран, кроме того, США обязаны воздержаться от строительства военных баз в пяти центральноазиатских государствах, некогда бывших частью СССР;
- вывод из восточноевропейских стран военной инфраструктуры НАТО, размещенной там после 1997-го.
«Эта важная дата», – пишет Патрик Бьюкенен и напоминает, что Польша и Венгрия стали членами блока в 1999-м, а принятие в него Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии и Словении произошло лишь в 2004-м.
Политолог подводит черту: Россия призывает к созданию вокруг своих границ зоны безопасности, которая должна включать всю постсоветскую территорию и шире. Строительство военных баз США и НАТО на ней попадает под запрет.
Джинн Кремля выпущен
Тему российского ультиматума США и НАТО не мог обойти вниманием другой известный американец – еще не забытый зрителями российских политических ток-шоу Майкл Бом, опубликовавший на сайте «Эха Москвы» статью «Агрессивный джинн Кремля выпущен из бутылки». В отличие от реплики Бьюкенена, статья Бома перевода не требует.
Майкл Бом считает, что изо всех пунктов, перечисленных в проекте договора российского МИДа о создании новой структуры европейской безопасности, «самый любопытный» касается предложения о возврате отношений России и НАТО к 1997-му. Бом признает, что оба витка расширения НАТО на восток произошли еще до известных украинских событий 2014-го. Однако не считает факт предоставления новым странам членства в альянсе «провокацией» по отношению к России, поскольку в уставе НАТО записано, что суверенное дело каждой страны – выбирать своих союзников и альянсы, и это право зафиксировано в Хельсинских соглашениях 1975-го и других международных конвенциях.
«Упомянутые восточноевропейские страны приобретали «страховой полис» в виде членства в НАТО задолго до 2014-го, т.к. понимали и предвидели заранее, на что способен Кремль. И как раз Кремль своими действиями в 2014-м очень наглядным образом показал всему миру, на что он способен, тем самым подтверждая правильность решения этих новых членов альянса в том, что они вовремя получили страховой полис НАТО, – пишет Майкл Бом. – Исходя из этого, нельзя говорить, что само расширение североатлантического альянса на восток послужило первопричиной обострения между США/НАТО и РФ. Вся остро негативная реакция в России на это расширение возникла (и продолжается) в результате чисто политического поражения РФ, так как эти страны – бывшие союзники Москвы во время холодной войны – резко отвернулись от России и присоединились к западным институтам, не только к НАТО, но и к ЕС, и к другим западным организациям».
«Боюсь, что российское предложение «вернуть отношения РФ-НАТО к 1997-му» совсем нереально после того, как РФ нарушала территориальную целостность Украины, начиная с 2014-го», – считает Майкл Бом.
Мне кажется, доведись ему встретиться в прямом эфире с аксакалом американской политики Бьюкененом, между ними могла бы развернуться интересная дискуссия на тему «российского ультиматума НАТО».
Однако вернемся к статье Бьюкенена: «Прежде чем жестко отвергать российские требования, США должны более внимательно посмотреть, нет ли среди них таких, на основе которых возможен компромисс, возможен общий знаменатель, благодаря которому можно было бы разрядить украинский кризис». Политолог цитирует «высокопоставленного американского чиновника», заявившего: «В этих документах есть вещи, которые сами русские считают неприемлемыми (для американской стороны – перев.), но есть и пункты, по которым мы готовы работать, поскольку они заслуживают обсуждения».
Кроме того, Бьюкенен делает экскурс в недавнюю историю и напоминает, что США не стали воевать с Россией, когда та вытеснила грузинские войска из Южной Осетии в 2008-м. А сегодня никто не собирается воевать с Россией за Украину.
«Америка не пойдет на войну за Грузию или Украину. Мы демонстрировали бездействие в ходе российско-грузинской войны 2008-го, во время крымского и донецкого кризиса в 2014-м и во время украинского кризиса-2021-го. Так почему бы не признать это открыто, для того чтобы избежать российского вторжения в Украину и войны, которую Киев уж точно проиграет? Если Украину и Грузию не собираются принимать в НАТО, если на них не распространяются военные гарантии 5-й статьи устава альянса, то почему не заявить об этом сегодня публично?» – задается вопросом консервативный американский аналитик.
Он подчеркивает, что с момента окончания холодной войны блок НАТО увеличился вдвое, что военные гарантии США/НАТО сегодня распространяются на 28 государств, расположенных на противоположной стороне Атлантики, причем некоторые из этих государств находятся в глубине Восточной Европы «в тени России, самой большой страны на Земле».
Политолог делает экстравагантный прогноз: «Недалек тот день, когда США придется пересмотреть и отбросить обязательства времен холодной войны, принятые в 1940-50-е и обязывающие нас воевать с ядерной Россией за страны, не имеющие никакого отношения к нашим жизненным интересам или нашей национальной безопасности». Бьюкенен полагает, что площадкой для переоценки обязательств периода холодной войны могли бы стать будущие переговоры в Женеве.
Не толкать Россию в объятия Китая
Прочитав этот прогноз, среднестатистический наблюдатель мировых военно-политических процессов наверняка почувствует скепсис: о чем это он? О каком пересмотре военных обязательств НАТО перед народами планеты можно говорить? Особенно в эти тревожные дни, когда Россия стянула свои армады к украинским границам?..
Вопросы эти по-своему логичны. Однако Патрик Бьюкенен, в незапамятную эпоху ставший самым молодым помощником Ричарда Никсона, обладает редкой способностью видеть за деревьями не только лес, но и дол, и поля, и холмы, и даже пропасти, не попадающие в поле зрение большинства политологов, анализирующих происходящее исключительно «здесь и сейчас».
В качестве примера могу привести фрагмент своего перевода его статьи «Какая разница?», опубликованной весной 2014-го, когда над Крымом был водружен российский триколор. В этой статье Бьюкенен ссылался на обнародованный незадолго до этого доклад ООН «Население мира» с прогнозами роста или снижения населения каждой страны и каждого континента до 2050-го.
«Самыми заинтересованными сторонами в крымском конфликте выступают Россия и Украина. Сквозь призму опубликованного ООН документа их конфронтация, грозящая перерасти в военный конфликт, выглядит довольно абсурдно, – писал американский консерватор. – К 2050-му, с войной или без, Украина потеряет четвертую часть нынешнего населения. 11−12 млн украинцев исчезнут с лица земли, это больше, чем потери от чудовищного Голодомора 1932-33 годов. Россия потеряет 22 млн, ее население снизится до 121 млн человек. В то же время население бывших советских республик – Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана – за этот же период суммарно прибавит те же 22 млн. К середине нынешнего столетия Россия, Украина и Беларусь в целом потеряют 35 млн человек – цифра, сопоставимая с потерями в четырехлетней войне Сталина с Гитлером и с потерями за 70 лет большевистской власти».
Не менее безрадостное будущее ожидает Восточную Европу в целом. «Пока наша «партия войны» дебатирует на тему, где провести красную линию, за которую нельзя переступать России, ООН прогнозирует, что 10 стран по обе стороны этой линии – Россия, Беларусь, государства Балтии, Украина, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария – к середине века в сумме потеряют 50 млн человек. А к концу века – еще 50. Европеец под угрозой как биологический вид. Он вымирает. К 2050-му Россия, бывшая в 1950-м наиболее многочисленной нацией, будет находиться по этому показателю на 15-м месте, уступив Египту и намного уступив Конго и Танзании», – писал аналитик 8 лет назад.
Сегодня горизонт его прогнозов не настолько далек и глобален, тем не менее, это политическое пророчество заслуживает внимания.
«Победителем станет Китай. Такая война неизбежно сделает Россию его экономическим, политическим и стратегическим партнером. А цементирование отношений Пекина и Москвы не отвечает интересам США», – заключает сегодня Патрик Джозеф Бьюкенен.