Патрик Бьюкенен: «В российско-украинской войне победит Китай»

Не толкать Россию в объятия Китая

Прочитав этот прогноз, среднестатистический наблюдатель мировых военно-политических процессов наверняка почувствует скепсис: о чем это он? О каком пересмотре военных обязательств НАТО перед народами планеты можно говорить? Особенно в эти тревожные дни, когда Россия стянула свои армады к украинским границам?..

Вопросы эти по-своему логичны. Однако Патрик Бьюкенен, в незапамятную эпоху ставший самым молодым помощником Ричарда Никсона, обладает редкой способностью видеть за деревьями не только лес, но и дол, и поля, и холмы, и даже пропасти, не попадающие в поле зрение большинства политологов, анализирующих происходящее исключительно «здесь и сейчас».

В качестве примера могу привести фрагмент своего перевода его статьи «Какая разница?», опубликованной весной 2014-го, когда над Крымом был водружен российский триколор. В этой статье Бьюкенен ссылался на обнародованный незадолго до этого доклад ООН «Население мира» с прогнозами роста или снижения населения каждой страны и каждого континента до 2050-го.

«Самыми заинтересованными сторонами в крымском конфликте выступают Россия и Украина. Сквозь призму опубликованного ООН документа их конфронтация, грозящая перерасти в военный конфликт, выглядит довольно абсурдно, – писал американский консерватор. – К 2050-му, с войной или без, Украина потеряет четвертую часть нынешнего населения. 11−12 млн украинцев исчезнут с лица земли, это больше, чем потери от чудовищного Голодомора 1932-33 годов. Россия потеряет 22 млн, ее население снизится до 121 млн человек. В то же время население бывших советских республик – Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана – за этот же период суммарно прибавит те же 22 млн. К середине нынешнего столетия Россия, Украина и Беларусь в целом потеряют 35 млн человек – цифра, сопоставимая с потерями в четырехлетней войне Сталина с Гитлером и с потерями за 70 лет большевистской власти».

Не менее безрадостное будущее ожидает Восточную Европу в целом. «Пока наша «партия войны» дебатирует на тему, где провести красную линию, за которую нельзя переступать России, ООН прогнозирует, что 10 стран по обе стороны этой линии – Россия, Беларусь, государства Балтии, Украина, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария – к середине века в сумме потеряют 50 млн человек. А к концу века – еще 50. Европеец под угрозой как биологический вид. Он вымирает. К 2050-му Россия, бывшая в 1950-м наиболее многочисленной нацией, будет находиться по этому показателю на 15-м месте, уступив Египту и намного уступив Конго и Танзании», – писал аналитик 8 лет назад.

Сегодня горизонт его прогнозов не настолько далек и глобален, тем не менее, это политическое пророчество заслуживает внимания.