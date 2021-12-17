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В отношении ростовского суда, «признавшего» присутствие российских войск на Донбассе, начали проверку

«Ситуация непростая», — говорит источник, рассказавший о проверке приговора, в котором опровергается официальная линия Кремля

Фото: Global Look Press

В Ростове-на-Дону начата служебная проверка из-за публикации Кировским районным судом приговора, в котором содержится косвенное признание наличия российских войск на территории украинского Донбасса. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в судебном корпусе.

«Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой — есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов», — поясняет собеседник издания, добавляя, что к проверке подключился областной судебный департамент.

В самом суде ранее прояснили, что информация о присутствии российского военного контингента на Донбассе судом не проверялась, а содержится лишь в показаниях обвиняемого, «которому предоставлено право защищаться любыми не противоречащими закону способами». Там подчеркивают, что никаких выводов в отношении данного вопроса суд не выносил, так как это не являлось темой разбирательства.

Как ранее писал «Собеседник», суд проходил над представителем частной компании, который давал взятки главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа за то, чтобы тот не создавал проблем при транспортировке провизии на территорию Донбасса. Утверждалось, что провиант идет российским военнослужащим на территории Украины. По оценкам журналистов, только поставок этой компании было достаточно, чтобы накормить 26 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже назвал приговор суда «ошибкой», напомнив, что российских войск на Донбассе, по официальной версии, нет и никогда не было.

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