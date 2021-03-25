Песков назвал ошибкой информацию о подтверждении наличия российских войск в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что в решении суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия подтверждается присутствие в Донбассе российских военных, заявил, что такое невозможно, передает ТАСС.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет», – сказал Песков и добавил, что «Вооруженные силы РФ есть на территории РФ».