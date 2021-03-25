Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:51

Песков назвал ошибкой информацию о подтверждении наличия российских войск в Донбассе

По словам пресс-секретаря президента, «Вооруженные силы РФ есть на территории РФ»

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что в решении суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия подтверждается присутствие в Донбассе российских военных, заявил, что такое невозможно, передает ТАСС.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет», – сказал Песков и добавил, что «Вооруженные силы РФ есть на территории РФ».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 5 минут назад

Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда

Общество 12 минут назад

За шоу Навки в Дубае "Росконцерт" платил фигуристам в 9 раз больше, чем в России

Политика 28 минут назад

В Госдуме «отдельно и обстоятельно» изучат иностранное финансирование противников QR-кодов

Политика 32 минуты назад

Коснется всех и каждого. О чем говорит новый закон о QR-кодах в общественных местах

Общество 52 минуты назад

Госдума приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении

Общество 59 минут назад

«Не собирались принимать». Эксперты объяснили, зачем россиян напугали QR-кодами

Общество 1 час назад

Видео: москвичи молятся Богородице об отмене QR-кодов у Госдумы, вокруг здания идет крестных ход на авто

Политика 1 час назад

«Концентрирует в себе волю народа»: Песков объяснил право Путина увольнять избранных губернаторов

Общество 2 часа назад

«Избежать нарастания этой ситуации невозможно»: Голикова сообщила о росте количества заболевших омикроном в России

Политика 2 часа назад

Потасовка в Госдуме. Единороссы попытались вырвать у коммунистов плакат о «QR-фашизме»

Общество 2 часа назад

Вакцина «Спутник V» может быть одобрена в первом квартале 2022 года, заявил в ВОЗ

Общество 2 часа назад

«Я сказал Деду Морозу: пожалуйста, спаси дедушку» – внук написал обвиняемому в госизмене профессору МФТИ

Общество 3 часа назад

Наблюдаемая россиянами инфляция вдвое превысила официальную, перевалив за 17%

Общество 3 часа назад

Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска арестована, ей грозит до десяти лет лишения свободы

Общество 3 часа назад

Теневым владельцем шахты «Листвяжная» назван экс-депутат Госдумы, на днях он покинул страну

Политика 4 часа назад

«Очередной вредительский законопроект»: Губернаторам хотят разрешить увольнять мэров

Происшествия 4 часа назад

В Перово преступники притворились молящимися и ограбили церковь

Общество 4 часа назад

В России третий день подряд выявлено меньше 29 тысяч новых заболевших COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика