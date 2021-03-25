СМИ: В ростовском суде подтвердили присутствие российских военных на Донбассе

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону в ноябре этого года вынес приговор по делу о коррупции. Как пишет «Радио Свобода»* со ссылкой на приговор, виновным был признан заместитель областного управляющего по военному питанию одной из компаний, который дал почти миллионную взятку главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа.

В приговоре говорится, что чиновник требовал 90 тысяч рублей в месяц за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим на Донбассе. Донбасс, по мнению России, — территория Украины. Россия с 2014 года отрицает, что там когда-либо находился национальный военный контингент.

При этом в решении суда речь идет о поставках 1300 тонн продовольствия в 2018 и 2019 годах, что, по оценкам журналистов, достаточно, чтобы накормить 26 тысяч человек. При этом указаний на то, что это единственная фирма, осуществлявшая поставки продовольствия, нет.

Согласно показаниям обвиняемого, отправка одного грузовика с провиантом стоила 65-80 тысяч рублей, а перед отправкой их проверял «россиянин в звании майора». На территории непризнанных республик грузовик находился «под охраной принимающей стороны».

*«Радио Свобода» объявлена в России «иностранным агентом».