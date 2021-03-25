Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:43

СМИ: В ростовском суде подтвердили присутствие российских военных на Донбассе

«Радио Свобода» рассказала о суде, на котором человека судили за взятку при поставке провианта российским военным на Донбассе

Фото: Global Look Press

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону в ноябре этого года вынес приговор по делу о коррупции. Как пишет «Радио Свобода»* со ссылкой на приговор, виновным был признан заместитель областного управляющего по военному питанию одной из компаний, который дал почти миллионную взятку главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа.

В приговоре говорится, что чиновник требовал 90 тысяч рублей в месяц за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим на Донбассе. Донбасс, по мнению России, — территория Украины. Россия с 2014 года отрицает, что там когда-либо находился национальный военный контингент.

При этом в решении суда речь идет о поставках 1300 тонн продовольствия в 2018 и 2019 годах, что, по оценкам журналистов, достаточно, чтобы накормить 26 тысяч человек. При этом указаний на то, что это единственная фирма, осуществлявшая поставки продовольствия, нет.

Согласно показаниям обвиняемого, отправка одного грузовика с провиантом стоила 65-80 тысяч рублей, а перед отправкой их проверял «россиянин в звании майора». На территории непризнанных республик грузовик находился «под охраной принимающей стороны».

*«Радио Свобода» объявлена в России «иностранным агентом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 4 минуты назад

Московских школьников хотят отправить на каникулы с 27 декабря из-за пандемии

Общество 19 минут назад

«Скатимся к прошлым векам»: Глава ЦИАН объяснил, почему нельзя сдавать квартиры «только славянам»

Общество 1 час назад

Навальнисты вернули бюджету квартиру, вакцинация младенцев, купивших сертификаты нельзя помиловать. Главное к 16 декабря

Общество 1 час назад

ВОЗ: число новых случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Общество 2 часа назад

Москвичей предупредили об аномальном похолодании со следующей недели

Общество 9 часов назад

Воровской «прогон», ингушское дело и сбежавшая судья: новости к полуночи 15 декабря

Дмитрий Быков 9 часов назад

«Родной…» Дмитрий Быков о Сергее Соловьёве, которого сегодня хоронят в Москве

Недвижимость 10 часов назад

Госреестр недвижимости предложили скрыть от посторонних глаз. Разумеется, для защиты от мошенничества

Общество 11 часов назад

«Наша справедливость оооочееень меееедленная»: в сети иронизируют над тем, что Хахалеву начали ловить, после того, как она уехала заграницу

Общество 12 часов назад

Член СПЧ Ахмедова: Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект с отдельной статьёй о пытках

Общество 13 часов назад

Кубанская экс-судья, потратившая на свадьбу дочери $2млн, уехала в Ереван

Политика 13 часов назад

Песков подтвердил, что очередной разговор Байдена и Путина состоится в ближайшие пару недель

Политика 14 часов назад

Александр Шестун больше не склонен к побегу

Общество 14 часов назад

Опрос: Есть ли у вас знакомые, которые заболели после вакцинации?

Общество 15 часов назад

Цены-2021. Салат оливье нам все дороже

Политика 15 часов назад

Шульман прокомментировала «прогон» от «Массы Воров», где жертв пыток во ФСИН просят не приравнивать к «петухам»

Общество 15 часов назад

«Зиничев служил большому делу». Создателем памятника погибшему главе МЧС может стать скульптор Салават Щербаков

Общество 16 часов назад

«Все мои привитые знакомые болели»: россияне врезали Мурашко после оглашения статистики по СOVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика