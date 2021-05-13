Песков заверил, что Россия не собирается поглощать Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не присоединяла к себе чужие территории и не собирается делать это в случае с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Агентство напоминает, что Песков уже неоднократно говорил о том, что вопрос об аннексии Донбасса не рассматривается руководством страны, однако Москва намерена и впредь заниматься защитой интересов русскоязычного населения в этом регионе.

Официально Россия не признает независимость неподконтрольных официальному Киеву ДНР и ЛНР. Украина настаивает на том, что Кремль полностью контролирует деятельность этих формирований.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в руководстве Евросоюза выразили озабоченность возможностью медленного поглощения ДНР и ЛНР Россией: из писем представителям стран-членов ЕС, которые изучил Bloomberg, следует, что массовая раздача российских паспортов местному населению рассматривается как форма постепенного присоединения. Чтобы бороться с этим, в ЕС предлагают не признавать российские документы, выданные жителям Донбасса и Крыма, а также повышать «устойчивость Украины к российской агрессии», например, через оказание помощи Киеву в вакцинации населения.