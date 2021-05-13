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ФСБ идет в баню, РФ поглащает Донбасс, РКН обойдется без слежки. Главное к 13 мая

Общество
08:56, 13 мая 2021

ФСБ идет в баню, РФ поглащает Донбасс, РКН обойдется без слежки. Главное к 13 мая
Валерий Фадеев // Фото: Global Look Press
Валерий Фадеев // Фото: Global Look Press

Руководство Евросоюза указало на риск постепенного поглощения Россией непризнанных ДНР и ЛНР. Это говорится в письмах, направленных странам-членам ЕС, с содержанием которого ознакомился Bloomberg. В нем отмечается, что выдача российских паспортов проживающим на этих территориях украинцам и организация голосования за депутатов российской Госдумы на Донбассе (как обещают российские власти — за партии проголосуют порядка полумиллиона человек) «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Эта и другие исходящие от РФ угрозы требуют сдерживания со стороны ЕС, в частности они могут помочь Киеву с вакцинацией, а также усилить меры по непризнанию паспортов, выданным жителям Донбасса и Крыма, что в теории должно «повысить устойчивость Украины к российской агрессии».

Сотрудники ФСБ вели слежку за членами общины «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена на территории РФ) ещё до того, как её запретили, а также намеренно установили камеры видеонаблюдения в бане, где проходило их крещение, сообщает «МБХ Медиа» и подтверждает «Медиазона». «И дальше бы туда ходили, если бы не выяснилось, что в этой бане скрыто записывают на видео… Вы бы знали, какую душевную боль испытали эти женщины, когда узнали, что их обнаженных зафиксировали на видео "профессионалы своего дела"», — пояснил на суде один из обвиняемых Игорь Турик. Крещение в бане ФСБ сочла продолжением преступной деятельности.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев считает слежку спецслужб самым действенным способом предотвращения терактов. Обсуждая шутинг в Казани, он сказал «Подъему», что «по следам в соцсетях надо выявлять потенциальных преступников». «Это самый действенный способ. Это спецслужбы должны делать», — уверен правозащитник. В этом контексте он призвал отменить анонимность в интернете, чтобы спецслужбы без проблем могли следить за всеми.

Тем временем в Госдуме на фоне трагедии в очередной раз предлагают передать многомиллиардный рынок охраны школ от частных компаний к Росгвардии. «Родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей», — заявил «Известиям» депутат Олег Шеин из СР. Соответствующее предложение будет направлено в правительство.

По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, в изоляторах столицы 15% мест приходится на предпринимателей, обвиняемых по «резиновой» статье 159 УК РФ о мошенничестве. «Это рекордно высокая цифра», — заключил глава местного ОНК Георгий Волков (цитата по «Коммерсанту»). Он указывает на то, что главной проблемой являются не столько обвинения, сколько избрание меры пресечения в виде лишения свободы, которое предприниматели оценивают как «незаконное». Обо всех этих проблемах неоднократно говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева также провела беседу с предпринимателями в женском СИЗО, отметив, что в статью «затягивают» бухгалтеров и рядовых сотрудников, а бизнес всё активнее жалуется на преследования.

В России к июню впервые будет произведена вакцина AstraZeneca. Её по лицензии сделает компания «Р-Фарм», сообщил РБК её гендиректор Василий Игнатьев. Препарат будет полностью направлен на экспорт — в РФ его применять не будут.

Минэкономики вслед за операторами связи выступило против законопроекта по предоставлению Роскомнадзору автообновляемого доступа за персональными данными россиян по всем СИМ-картам (сейчас ими располагают лишь сами граждане и силовики). Формально это должно помочь побороть рынок серых СИМ-карт, но в Минэке считают, что этот путь чрезмерно затратен (бремя в том числе ложится и на операторов), а предоложенные меры избыточны. Кроме того, данные, которые будет получать РКН в случае принятия закона, могут подпадать под тайну переписки и требовать судебного ордера.

В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp плохо защищает данные пользователей. «Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — пишет в своем сообщении пресс-служба ведомства, имея в виду компанию Facebook. Напомним, что ведомство дало Google, Twitter, и Facebook время до конца мая, чтобы перенести свои серверы в Россию, чего они, судя по всему, вновь делать не станут, как не делали этого и ранее по требованиям того же РКН.

Работавшие в Афганистане американские экс-чиновники попросили власти США выдать визы афганцам, помогавшим Соединенным Штатам в стране, сообщает Reuters. Эта просьба к госсекретарю Энтони Блинкену обусловлена выводом войск США из Афганистана. Более сотни бывших чиновников, включая четырех послов в Афганистане, предупреждают, что этих людей могут ждать «ужасные последствия» и поэтому им необходимо предоставить возможность отъезда в США: «На нас лежит моральная ответственность за то, чтобы поступить на этот раз более подобающим образом». Всего выдачи виз в США ожидают порядка 18 тысяч афганцев, включая переводчиков, работавших с ними.

Рубрика: Общество

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