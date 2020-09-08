За что Вассерман полюбил Сталина

Вассермана спросили, почему в его книге не так много фактов. Он сказал, что эти факты общеизвестны и незачем было повторять.

По ходу презентации Анатолий Александрович также высоко оценил заслуги Сталина в экономических и кадровых вопросах. А системой репрессий, по мнению Вассермана, «возмущаются в основном потомки соучастников этих самых репрессий». Также депутат начал добивать общество «Мемориал»*, обвиняя его по сути в участии в мировом заговоре против России.

При этом ранее Вассерман относился к Сталину отнюдь не комплиментарно. Что же стало причиной изменения мнения и культивирования столь агрессивных настроений? Политолог Станислав Белковский объясняет феномен Вассермана тем, что «он всё знает, но ничего не понимает». Эффект «горя от ума» можно было бы применить не только к Вассерману, но и к Ленину – бесспорно, эрудированному человеку, теоретику, ставшему радикалом ради огромного социального эксперимента над большой страной. Почему бы одержимому учёному не пролить кровь ради научного эксперимента?

Однако на Анатолия Александровича мог повлиять и вполне конкретный украинский фактор. Он – одессит и при этом сторонник того, что Украина должна быть частью России. Но в 2013 году на Украине победу одержали совсем другие силы, которые можно смело назвать вражескими для Вассермана (и это, разумеется, взаимно). Ходячей энциклопедии пришлось переехать в Россию, где ему подарили квартиру и дали депутатский мандат. Невозможность жить в родном городе и даже приезжать туда вряд ли могли не отразиться на радикализме Вассермана, на желании утереть нос тем, кто считает «москалей» виноватыми во всём.

Анатолий Вассерман с лёгкостью подхватывает не только мысль о том, что в репрессиях виноваты предки тех, кто ими возмущается, но и другие модные конспирологические теории, особенно с участием США, и фактически стал одним из главных знамён в этой диванной войне. Главной ошибкой Сталина Вассерман считает то, что он «не предусмотрел возможность того, что все руководители после него, включая его преемника, дружно не захотят увольняться при провалах в работе». То есть, по мнению знатока, Сталин был высококлассным профессиональным управленцем, но его окружали сплошь негодяи и недотёпы – как из числа подчинённых, так и из числа коллег, позднее получивших в наследство страну. С теорией, что Хрущёв, разоблачая культ личности Сталина, постарался и себя возвысить на постаменте, кстати, можно было бы отчасти согласиться, но от этого общий воинственный настрой свеженазначенного депутата Госдумы не становится более убедительным.

*Общество «Мемориал» занимается сохранением памяти жертв сталинских репрессий и зачислено российскими властями в список «иностранных агентов». СМИ, по указанию властей, обязаны сообщать об этом всякий раз при упоминании «Мемориала». Сейчас властями решается вопрос о полном запрете деятельности общества в России.﻿