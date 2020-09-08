Анатолий Вассерман добивает общество «Мемориал»*

- «Мемориал»*, мягко говоря, сильно завышает проблемы нашей страны, - сказал г-н Вассерман. – Но дело не в этом. «Мемориал»* это типовой институт национальной памяти. Я знаком с работой институтов национальной памяти в Польше, в Грузии, ну и на моей малой родине Украине. Это довольно удачно разработанная, насколько я могу судить непосредственно в Соединённых государствах Америки (так Вассерман называет США. – Ред.), система введения страны в состояние выученной беспомощности. И человек, и народ, введённый в это состояние, в дальнейшем добивает себя самостоятельно.

Единственное отличие «Мемориала»* в том, что, скажем, в Польше или на Украине усиленно рекламируют идею москальской оккупации – что, мол, все наши слабости от того, что злые москали нас долго оккупировали и не давали свободно развиваться. Поскольку в России тему москальской оккупации довольно трудно раскрутить, выбрали другую тему, не более достоверную. Да, действительно, был такой исторический период, и тяжких следов он оставил немало, но считать, что вся наша история определяется этими 17 месяцами – ну… скажем так, чего бы стоил наш народ, если бы эти 17 месяцев могли его поломать. То, что «Мемориал»* демонстративно нарушает множество законов Российской Федерации, - это вполне достаточное основание для его закрытия. Но опасность от «Мемориала»* - не эти формальные нарушения законов.

*Общество «Мемориал» занимается исследовательской деятельностью происходившего в СССР в годы сталинских репрессий и зачислено российскими властями в список «иностранных агентов». СМИ, по указанию властей, обязаны сообщать об этом всякий раз при упоминании «Мемориала». Сейчас решается вопрос о полном запрете деятельности общества в России.