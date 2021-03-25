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«Доверят первому проходящему»: экс-глава Мурманска объяснил, почему нельзя доверять выборы мэра электорату

Для этого он провел аналогии с Кольской атомной электростанцией

Фото: стоп-кадр YouTube « Телекомпания ТВ-21. Мурманск»

Андрей Сысоев

Бывший мэр города Мурманска Андрей Сысоев в эфире местного «Большого радио» объяснил, почему выступает против проведения прямых выборов градоначальника.

На его реплику обратила внимание правозащитница, экс-кандидат в депутаты горсовета Мурманска Виолетта Грудина. Для того, чтобы объяснить свою позицию, Сысоев использовал аналогию с Кольской АЭС:

«У нас есть Кольская атомная электростанция, например. Кому-нибудь придёт в голову выбирать генерального директора [путём прямых выборов] Кольской атомной электростанции? Никому даже в городу не придёт. А чем отличается трёхсоттысячный город арктический, со сложнейшей инфраструктурой: коммунальной, здравоохранение, образование? Выбирать человека, который пришёл и заявился, – я хочу быть мэром. Мало того хочу, я ещё и могу. Без предварительного отбора, без оценки его подготовки к выполнению обязанностей. и у нас же были примеры, [когда] человек говорит: “Я сейчас добавлю к пенсиям, я сейчас снижу тарифы ЖКХ, я сейчас сделаю бесплатным городской транспорт”. Сплошное враньё, и его избирают на этих лозунгах»

В противном случае политик уверен, что электорат доверит власть в городе «первому проходящему». Сам Андрей Сысоев покинул пост мэра в августе ткущего года.

  • В июле Виолетта Грудина пыталась принять участие в выборах горсовета Мурманска в качестве кандидата в депутаты, но её насильно госпитализировали в ковидный стационар с отрицательным ПЦР-тестом. Главврачом учреждения, куда доставили активистку, является Аркадий Амозов – победитель праймериз партии «Единая Россия».

Рубрика: Политика

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