«Доверят первому проходящему»: экс-глава Мурманска объяснил, почему нельзя доверять выборы мэра электорату
Для этого он провел аналогии с Кольской атомной электростанцией
Бывший мэр города Мурманска Андрей Сысоев в эфире местного «Большого радио» объяснил, почему выступает против проведения прямых выборов градоначальника.
На его реплику обратила внимание правозащитница, экс-кандидат в депутаты горсовета Мурманска Виолетта Грудина. Для того, чтобы объяснить свою позицию, Сысоев использовал аналогию с Кольской АЭС:
«У нас есть Кольская атомная электростанция, например. Кому-нибудь придёт в голову выбирать генерального директора [путём прямых выборов] Кольской атомной электростанции? Никому даже в городу не придёт. А чем отличается трёхсоттысячный город арктический, со сложнейшей инфраструктурой: коммунальной, здравоохранение, образование? Выбирать человека, который пришёл и заявился, – я хочу быть мэром. Мало того хочу, я ещё и могу. Без предварительного отбора, без оценки его подготовки к выполнению обязанностей. и у нас же были примеры, [когда] человек говорит: “Я сейчас добавлю к пенсиям, я сейчас снижу тарифы ЖКХ, я сейчас сделаю бесплатным городской транспорт”. Сплошное враньё, и его избирают на этих лозунгах»
Послушайте, что несёт бывший мэр Мурманска Андрей Сысоев о прямых выборах мэра: нельзя доверить «первому проходящему». Это так он назвал электорат, который никогда бы не выбрал его. Действительно, кто выберет говно. Сысоева «выбрал» карманный горсовет и усатый друг-коррупционер. pic.twitter.com/8r6GmP63od— Violetta Grudina (@violettagrudina) December 16, 2021
В противном случае политик уверен, что электорат доверит власть в городе «первому проходящему». Сам Андрей Сысоев покинул пост мэра в августе ткущего года.
- В июле Виолетта Грудина пыталась принять участие в выборах горсовета Мурманска в качестве кандидата в депутаты, но её насильно госпитализировали в ковидный стационар с отрицательным ПЦР-тестом. Главврачом учреждения, куда доставили активистку, является Аркадий Амозов – победитель праймериз партии «Единая Россия».