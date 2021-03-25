«Доверят первому проходящему»: экс-глава Мурманска объяснил, почему нельзя доверять выборы мэра электорату

Послушайте, что несёт бывший мэр Мурманска Андрей Сысоев о прямых выборах мэра: нельзя доверить «первому проходящему». Это так он назвал электорат, который никогда бы не выбрал его. Действительно, кто выберет говно. Сысоева «выбрал» карманный горсовет и усатый друг-коррупционер. pic.twitter.com/8r6GmP63od