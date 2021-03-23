Насильно госпитализированная в Мурманске активистка объявила голодовку

Документы мурманской активистки Виолетты Грудиной так и не передали в ТИК для регистрации ее как кандидата в депутаты городского совета. В связи с этим она объявила голодовку, о чем сообщила в личном телеграм-канале.

«… объявляю с сегодняшнего дня голодовку в качестве протеста против действий администрации государственного учреждения здравоохранения ГОАУЗ «МОЦСВМП», куда я помещена незаконным решением суда по иску Роспотребнадзора Мурманской области о принудительной госпитализации для лечения новой коронавирусной инфекции»

, – пишет Грудина.

Она продолжит голодовку до тех пор, пока главврач учреждения Аркадий Амозов не выполнит ее требования для передачи заявления о выдвижении на выборы в территориальную избирательную комиссию со всеми соответствующими бумагами.

Сам главврач, победитель праймериз партии «Единая Россия», аналогичные документы о своем самовыдвижении подать успел.

Грудина обвиняет медика, рвущегося к власти, в том, что он использует подведомственный ему ковидный стационар с целью ее удержания.

Виолетта Грудина была помещена в стационар якобы за нарушение режима самоизоляции, хотя предоставила отрицательный ПЦР-тест, который суд отказался принять для решения по принудительной госпитализации.