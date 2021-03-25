Украинский суд разрешил задержать Наталью Поклонскую

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство следствия, разрешив задержание бывшего генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая после ухода из Госдумы занимает пост официального представителя России в Кабо-Верде.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — сообщает пресс-служба суда.

На Украине Поклонскую подозревают в государственной измене из-за её участия в событиях «Крымской весны», связанных с присоединением полуострова к России. Киев и почти все страны мира считают Крым частью Украины.