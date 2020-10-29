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Песков призвал не ждать от разговора Путина с Байденом «никаких прорывов»

Он заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но добавил, что «красные линии» у Кремля имеются

Фото: Белый дом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что если встреча американского и российского лидеров происходит, это уже означает, что они нацелены «на обсуждение вопросов», а не собираются «заводить дело в тупик».

Так он ответил на вопрос о ситуации вокруг Украины и НАТО, добавив, что на этом фоне в последнее время прозвучало «очень много эмоциональных заявлений».

При этом говорить о возможных итогах онлайн-встречи также не стоит, считает представитель Кремля: 

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период»,

— приводит его слова ТАСС. Песков заявил, что «экстраординарный» уровень эскалации, который наблюдается «в Европе», «требует личного обсуждения на высшем уровне».

Также он отметил, что «Россия никогда ни на кого не собиралась нападать», однако у Кремля есть свои условия и интересы, которые должны быть учтены в беседе, а сам диалог должен выстраиваться на принципе взаимного уважения сторон.

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