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Отложенная принципиальность: приезд Лукашенко в Крым могут перенести на новогодние праздники

Инсайдеры телеграм-каналов сообщают, что Путин посетит с президентом Беларуси несколько городов полуострова, включая Ялту

Фото: стоп-кадр YouTube «Информационное агентство БелТА»

Телеграм-канал «Главмедиа» со ссылкой на источники в аппарате правительства Беларуси и в руководстве Крыма сообщил, что запланированный на 9 декабря визит Александра Лукашенко в Крым перенесён на месяц.

Авторы телеграм-канала пишут, что Путин и Лукашенко в новогодние праздники встретятся в Москве или Сочи, после чего отправятся в аэропорт Бельбек или Симферополь. В регионе они посетят Ялту, ещё несколько городов и обязательно навестят санаторий, принадлежащий республике Беларусь.

«Однако, последнее слово в любом случае будет за ФСО, службой безопасности Лукашенко, МИД обеих стран и службами протокола», – пишет «Главмедиа».

Политолог Егор Орлов в своём телеграм-канале отмечает, что этот визит будет воспринят в странах Запада враждебно. «Однако если возникнет удобный случай для сближения с Европой - Лукашенко может откладывать визит "ещё на месяц" каждый месяц», – отмечает Орлов.

Напомним, что Александр Лукашенко постоянно меняет свою риторику а отношении статуса Крыма. Из его уст звучали утверждения, что полуостров де-юре и де-факто российский, но также он заявлял, что признает Крым российским, когда последний российский предприниматель согласится вести там бизнес.

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