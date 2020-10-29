РФ и США снова поругались. Одни предлагают менять дипломатов раз в 3 года, другие называют это высылкой

Порядка 55 российских дипломатов вместе с семьями должны покинуть США. На этом настаивает американская сторона, которая заранее предупредила об этом Москву. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов называет это высылкой, а представитель Госдепа США Джалина Портер считает, что говорить об этом некорректно и настаивает, что дипломаты просто должны меняться на регулярной основе.

«Так же как Россия дает нашим дипломатам срок в три года на пребывание, США аналогично проинформировали Россию примерно год назад, что и ее дипломатам будет выделен тот же трехгодичный срок работы», — заявил г-жа Портер (цитата по «Интерфаксу»).

По её словам, это вполне обычная дипломатическая практика, а российское посольство должно производит кадровую ротацию.

В свою очередь, г-н Антонов настаивает, что Госдеп «пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты». Он называет это выдворением дипломатов из страны, добавляя, что в противном случае их обещают лишить дипломатического статуса и всех вытекающих отсюда привилегий.

При этом прямого требования уехать из США, как следует из его слов, американская сторона не предъявляет — речь идет лишь о том, что конкретные люди будут лишены дипломатического статуса, причем выдается он заранее лишь на три года.

Антонов отмечает, что в отношении дипломатических представительств других стран в США также действуют аналогичные ограничения, однако там речь идет о пяти годах.

Напомним, что Россия объявила США «недружественным» государством, запретив нанимать на работу в диппредставительствах местных жителей. При этом, если российские посольства, как правило, полностью укомплектовываются кадрами из России даже для выполнения технических работ, то США в качестве технического персонала в посольствах и консульствах нанимают людей на местах, поэтому ограничения повлекли за собой отказ посольства США от выдачи виз россиянам.