Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:28

РФ и США снова поругались. Одни предлагают менять дипломатов раз в 3 года, другие называют это высылкой

США потребовали менять российских дипломато раз в три года, говоря, что Россия делает так же. Россия назвала это высылкой и обманом

Фото: Global Look Press

Анатолий Антонов

Порядка 55 российских дипломатов вместе с семьями должны покинуть США. На этом настаивает американская сторона, которая заранее предупредила об этом Москву. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов называет это высылкой, а представитель Госдепа США Джалина Портер считает, что говорить об этом некорректно и настаивает, что дипломаты просто должны меняться на регулярной основе.

«Так же как Россия дает нашим дипломатам срок в три года на пребывание, США аналогично проинформировали Россию примерно год назад, что и ее дипломатам будет выделен тот же трехгодичный срок работы», — заявил г-жа Портер (цитата по «Интерфаксу»).

По её словам, это вполне обычная дипломатическая практика, а российское посольство должно производит кадровую ротацию.

В свою очередь, г-н Антонов настаивает, что Госдеп «пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты». Он называет это выдворением дипломатов из страны, добавляя, что в противном случае их обещают лишить дипломатического статуса и всех вытекающих отсюда привилегий.

При этом прямого требования уехать из США, как следует из его слов, американская сторона не предъявляет — речь идет лишь о том, что конкретные люди будут лишены дипломатического статуса, причем выдается он заранее лишь на три года.

Антонов отмечает, что в отношении дипломатических представительств других стран в США также действуют аналогичные ограничения, однако там речь идет о пяти годах.

Напомним, что Россия объявила США «недружественным» государством, запретив нанимать на работу в диппредставительствах местных жителей. При этом, если российские посольства, как правило, полностью укомплектовываются кадрами из России даже для выполнения технических работ, то США в качестве технического персонала в посольствах и консульствах нанимают людей на местах, поэтому ограничения повлекли за собой отказ посольства США от выдачи виз россиянам.

Теги: #США

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Политика 29 минут назад

Рашкина госпитализировали, но он успел подать в суд на Госдуму

Политика 45 минут назад

«Да в гробу люди этого губернатора видали!» Политолог оценил идею АП общаться с народом вживую

Общество 59 минут назад

Грядки уходят в небо: за вертикальными фермами – будущее

Политика 1 час назад

Жителей Донбасса начали принимать в «Единую Россию»

Без рубрики 2 часа назад

Накануне мощный ураган накрыл Турцию

Общество 2 часа назад

Мобильный интернет перестает быть безлимитным. Операторы больше не предлагают таких тарифов

Общество 4 часа назад

Шаман Саша не дошел до Кремля, но дошел до ООН

Общество 5 часов назад

Генералам Росгвардии нашли дело, Хабаровский край летает по QR-кодам, MI-6 выходит на IT-рынок. Главное к 30 ноября

Происшествия 5 часов назад

В Приморском крае медведь в городе порвал женщину

Общество 5 часов назад

Творцы и мифотворцы

Политика 6 часов назад

Депутат Нилов против «неприкосновенных», о которых не хотят упоминать его коллеги

Общество 6 часов назад

Андрей Караулов: «Депутаты придут к полной анонимности преступлений»

Политика 6 часов назад

Марина Литвинович: «Не лезьте к нам, дорогие власти, не то мы сами вас запретим»

Общество 14 часов назад

Очередное увольнение Кашина, давление на Руслана Белого и переговоры с Моргенштерном: новости к полуночи 29 ноября

Общество 15 часов назад

«Путин как человек, который спокойно смотрит телевизор и ест чипсы, пока соседняя комната горит»

Общество 16 часов назад

«Переименуйте QR-код в пропуск, а в какие врата - уже решит Высший суд»

Общество 16 часов назад

«Кто его разбудил? Для чего он это сделал?» В сети иронизируют над новым спичем Медведева

Общество 17 часов назад

Смерть студентки МГИМО: суицид или убийство?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика