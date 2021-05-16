Список "недружественных стран" сочли необоснованным. Чехия ждет разъяснений

Власти Чехии, которая наряду с США была включена Кремлем в список «недружественных» России стран, ожидают, что российское руководство пояснит им, что это будет значить для работы их посольств и консульств в России.

В частности, вопрос заключается в том, как теперь будут функционировать дипломатические представительства. Как пояснил посол Чехии в России Витезслав Пивонька, уже известно, число сотрудников посольства придется сократить с 90 человек до 19 в течение этого месяца, передает «Дождь» со ссылкой на чешское радио.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, включение США и Чехии в список так называемых «недружественных стран» не имеет под собой никаких оснований: «Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии», — приводит его слова пресс-служба ЕС. Он также призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию и заявил о солидарности с Чехией и США.

По первоначальной задумке президента Владимира Путина список «недружественных стран» должен накладывать на диппредставительства внесенных в него государств запрет на наем российских граждан в свои консульства и посольства на территории РФ. Из-за этого решения посольство США уже объявило, что россияне теперь смогут получить американскую визу лишь в исключительных случаях. Услуги американцам пока оказываются.