Российские власти отложили запрет на найм россиян посольством США

Посольство США в России сообщает, что российская сторона проинформировала о временной заморозке решения о запрете россиянам работать в диппредставительствах «недружественных государств». В связи с этим пока что американские представители в России продолжат оказывать своим согражданам обычные услуги.

Речи о том, чтобы временно возобновлять выдачу виз россиянам, не идет: «Мы также обеспечим оформление иммиграционной визы в приоритетных и неотложных случаях», — пишет посольство. В таком формате американские дипломаты обещали выдавать визы и когда объявляли о сокращении штата на 75% из-за российского запрета. В тот момент посольство проинформировало, что выдавать визы будет лишь в крайних случаях, а также более не сможет обслуживать своих соотечественников.

При этом, несмотря на временное решение российских властей, рекомендации для американцев посольство США не меняет: «Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», — говорится в сообщении. В противном случае рекомендуется посетить МВД России для оформления необходимых документов.