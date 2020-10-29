СР хочет проверить конституционность неиндексации пенсий работающим пенсионерам. Всё в руках КПРФ

Фракция «Справедливая Россия — За правду» инициировала в Государственной думе сбор подписей под обращением к Конституционному суду с просьбой проверить на соответствие Основному закону заморозки индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Миронова.

«Уверен, что Конституционный суд расставит все точки над "i", пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы», — говорит он, призывая коллег по федеральному парламенту подписаться под предложением фракции.

Чтобы направить закон на проверку Конституционным судом, под запросом должны подписаться 90 депутатов из 450. Ни одна партия, кроме «Единой России», сделать это без создания коалиции с коллегами по другим фракциям не может, а вероятность, что предложение поддержат единороссы не велика, учитывая, что партия закон ежегодно продлевает.

У СЗРП в этом созыве лишь 28 депутатских кресел, у КПРФ — 57, у ЛДПР — 23, а у «Новых людей» — 15. Также в парламенте есть один внефракционный депутат от «Партии Роста». В теории, чтобы предложение прошло, СЗРП необходимо заручиться поддержкой всех коммунистов, а также ещё как минимум пяти представителей других парламентских объединений. Если КПРФ и ЕР решат не поддерживать инициативу, шансов собрать необходимое число голосов у справедливороссов не будет.

При этом в руководящих органах КПРФ неоднократно высказывались за необходимость индексации пенсий работающих пенсионеров. К примеру первый зампред ЦК партии, депутат ГД Юрий Афонин даже вступал по этому поводу в заочную политику с министром экономики Антоном Силуановым: