В Совфеде подготовили поправки по ужесточению закона об «иноагентах»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по борьбе с зарубежным вмешательством Андрей Климов заявил, что торопиться с изменением закона об «иностранных агентах» там не собираются. При этом в какую сторону его поменяют, также под вопросом.

«У нас есть предложения как по ужесточению этих норм, по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм», — приводит слова сенатора ТАСС.

Он отметил, что предложения по данному вопросу будут рассматриваться без спешки и должны будут пройти общественное обсуждение прежде, чем обрести форму законодательной инициативы. При этом он не ограничивает других акторов в их праве вносить в Госдуму свои поправки.