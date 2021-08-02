Борьба не с Западом, а с неугодными. Большинству россиян нет дела до статуса "иноагента"

57% россиян вообще ничего не слышали про закон об «иностранных агентах», следует из опроса «Левады-Центра», который сам признан в России «иностранным агентом». Около трети граждан (31%) что-то слышали о нем и лишь 11% хорошо представляют себе, о чем он. Лучше всего об этом осведомлены читатели интернет-изданий (16% понимают, о чем он, и 42% слышали о нем).

При этом чаще респонденты говорят, что статус «иноагента» является способом давления власти на независимые общественные организации (40% от всех опрошенных) и лишь 37% верят, что это способ «ограничить негативное влияние Запада на нашу страну».

Причем больше всего тех, кто считает этот закон инструментом борьбы с неугодными, среди людей от 25 до 39 лет (50% против 29% верящих в тезис про Запад). В возрастной группе 40-54 года больше тех, кто верит во влияние Запада (35%), но доля людей, считающих это давлением на общество, все равно выше — 40%. Больше всего в версию про Запад верят респонденты от 55 лет (45% против 33% с обратной точкой зрения), а среди самой молодой группы эти показатели почти равны: 34% — за версию о Западе и 37% — за версию о давлении на общество.

Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, версию властей разделяют охотней: 47% против 29%, а вот среди тех, кто его деятельность не одобряет, 61% считают статус «иноагента» способом давления на общество, и лишь 20% думают наоборот.

В целом же, если большинство россиян увидят плашку, что издание или человек признаны «иностранном агентом», в 58% случаев его отношение к материалу вообще никак не изменится. Лишь в 26% случаев отношение ухудшится, а в 4% даже улучшится.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «Открытыми медиа» отметил, что люди все меньше верят властям в версию, будто «иностранных агентов» маркируют ради борьбы с Западом, так как те сами «дискредитируют» этот статус, применяя его ко всем подряд. «Процесс этот будет продолжаться, и через пару лет понятие «иноагент» окончательно превратится в “знак качества”», — поясняет эксперт. Он, впрочем, добавляет, что Кремль все равно будет использовать этот инструмент: кроме как репрессиями удерживать власть у него уже не получается.