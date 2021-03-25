Песков надеется, со временем QR-коды в общественном транспорте Татарстана приживутся

По мнению Кремля, сложности с введением обязательных QR-кодов для использования общественного транспорта в Татарстане ожидаемы, но ситуация может наладиться в дальнейшем, ведь эта мера принята исключительно для защиты здоровья жителей.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей. Потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — заявил он журналистам в ходе ежедневного пресс-колла (цитата по «Интерфаксу»).

Как ранее писал «Собеседник», к 11:30 не менее 1030 жителей только в Казани не смогли воспользоваться общественным транспортом из тех, кто пытался сделать это. Людей высаживают из наземного транспорта и не пускают в метро, проверяя у всех QR-коды. Не принимают, в том числе никакие бумажные свидетельства о медотводе или о вакцинации.

В ряде случаев дошло до конфликтов: не менее пяти человек забрали в полицию. На одну кондукторшу пассажир напал с перцовым баллончиком после просьбы показать QR-код, хотя по неподтвержденным данным, он мог сделать это и из-за нежелания платить за проезд.