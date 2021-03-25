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Путин потерял единственного преемника: Депутат Госдумы сделал громкое заявление

Своего последнего кандидата в преемники глава российского государства, убежден Михаил Делягин, потерял не так давно

Фото: Global Look Press

2024 год должен стать отправной точкой в новой российской реальности. Все-таки именно в этом году в стране пройдут очередные президентские выборы и будет решен вопрос, на который пока нет внятного ответа: пойдет ли нынешний глава российского государства Владимир Путин на новый президентский срок или все-таки решится уйти из власти, предоставив возможность занять пост номер один кому-нибудь другому.

Вообще, дискуссия о будущем Владимира Владимировича и центральной власти в России ведется в экспертной среде уже не первый год. Причем в ее рамках политологи и журналисты давно разделились на два лагеря. Одни убеждены в том, что Путин планирует руководить страной как минимум до 2036 года, тем более что формальную возможность для этого он получил еще год тому назад по итогам нашумевшего голосования за поправки в Конституцию. Этот плебисцит, как считают сторонники данной версии, как раз и был организован с одной единственной целью – протащить поправки об обнулении президентских сроков.

С другой стороны, ведутся разговоры о куда более сложной, глубокой и витиеватой стратегии Кремля, которая, согласно сторонникам данной версии, строится вокруг выбора преемников – людей, способных заменить Владимира Путина на столь ответственном посту. Фамилии здесь назывались самые разные, от бывшего премьера и президента Медведева, которому, как считают многие, Путин безгранично доверяет, до самых смелых вариантов, вроде нынешнего главы Минобороны Шойгу, премьера Мишустина, мэра Москвы Собянина и даже некоторых молодых и перспективных губернаторов.

Между тем, как считает известный российский экономист, а ныне депутат Государственной думы Михаил Делягин, никаких преемников у Путина сегодня не осталось. Своего последнего кандидата в преемники глава российского государства, убежден политик, потерял не так давно.

По мнению Делягина, последним таким человеком был погибший не так давно глава МЧС Евгений Зиничев.

Как утверждает парламентарий, в условиях реальной деградации системы власти Путину все-таки придется найти себе преемника, но с ним при этом еще и не должно ничего случиться, как это произошло с тем же Зиничевым. Между тем, добавляет экономист, второго такого человека, равнозначного погибшему главе МЧС, он назвать не может. Более того, Делягин утверждает, что называть имя Зиничева как преемника, пока тот был жив, он попросту не мог.

Депутат подчеркивает, что если Путин в будущем назовет имя преемника, то он будет полностью уверен в этом человеке, равно как и в том, что он его не сдаст, а также будет оберегать, как в свое время сам Путин поступил с Борисом Ельциным.

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