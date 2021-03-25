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Власть поэзии. Кто из чиновников пишет стихи и о чем

Пять лет назад был арестован экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он известен не только как самый крупный политик-заключенный, но и как политик-поэт.

Сергей Лавров пишет стихи
Фото: АГН Москва | Собеседник

Бывший министр признавался, что не перестал складывать рифмы, оказавшись в колонии, так как поэзия помогает жить. И помогает не ему одному.

Алексей УЛЮКАЕВ

Бывший министр экономического развития

Улюкаев
Фото: АГН Москва

Главные темы: Самоанализ, антивоенная риторика. Самые частые слова: Бог, вечность, один.

Поэтическая карьера Улюкаева отсчитывается с 1978-го – тогда он впервые напечатался в журнале «Студенческий меридиан». На свободе чиновник выпустил три сборника стихов: «Огонь и отсвет», «Чужое побережье», «Авитаминоз». Тиражи были небольшими, найти бумажные версии в книжных магазинах почти нереально.

Улюкаев пишет довольно откровенно, в том числе и о себе: «Мальчишка толстенький и книжный, // И мяч пинать совсем не спец он». Стиль поэта Улюкаева довольно своеобразен. Через строчки бывает трудно продраться, но эта небрежность подкупает. Автор не боится показаться грубоватым и недостаточно возвышенным:

Он часто критикует милитаризм. В одном из стихотворений бывший чиновник грустит из-за того, что дети с интересом смотрят военный парад.

Свое последнее стихотворение Алексей Улюкаев, работающий в тюремной библиотеке, выпустил в 2020-м. Оно получилось коротким и малопонятным:

Значит, настал Новый год,

Если детям дают мандарины,

В тюрьме – винегрет,

Значит, не четверть и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое – больше его частей).

Сергей ЛАВРОВ

Глава МИД

Сергей Лавров
Фото: АГН Москва

Главная тема: Ностальгия. Самые частые слова: Вчера, страна, конь.

Сергей Лавров – автор гимна МГИМО. Наиболее полное собрание его поэтических сочинений вышло в сборнике к 60-летию института. В нем много воспоминаний об активных, деятельных годах жизни: «Застоялся я что-то без честных боев, // Только водка с работой не знают краев». Стихи Лаврова немного напоминают тосты. Автор поздравляет друзей, привязывается к рубежным датам и размышляет о возрасте.

В своем творчестве глава МИД сильно не откровенничает. Кажется, стихи для него – лишь часть дипломатической работы. За произведение «Посольский приказ» про историю МИД он получил премию от Союза писателей России в номинации «События. Подвиги. Люди». Последнее стихотворение Лаврова было опубликовано на официальных ресурсах МИД в 2020-м:

Дымился ствол сосны,

Дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Еще один поэт от политики – официальный представитель МИД Мария Захарова. О своей страсти к стихам она рассказывала «Собеседнику+» в прошлых номерах.

Владислав СУРКОВ

Экс-помощник президента России

Сурков
Фото: Global Look

Главная тема: Метания души. Самые частые слова: Свет, весна, сердце.

﻿В литературе Сурков больше известен как автор романов под псевдонимом Натан Дубовицкий, но пишет он не только прозу. Главный поэтический опус политика – музыкальные альбомы «Полуострова» и «Полуострова 2», выпущенные с 2003 по 2006 год на пару с лидером «Агаты Кристи» Вадимом Самойловым. Сурков указан в нем автором текстов (они довольно мрачны).

Стихи Владислава Суркова трудно понять. Они словно адресованы какому-то конкретному читателю. Возможно, самому себе. В строчках часто возникает вопросительная интонация.

кто восславит их подвиг?

кто сделает с ними

selfie mortale?

прощайте, о снеговики,

с круглыми глупыми лицами.

Последний раз стихотворение Суркова было опубликовано в 2020-м – там политик пишет о свободе без кокаина. И теперь уже много вопросов появляется у читателей.

Александр БАСТРЫКИН

Глава Следственного комитета

Фото: Global Look

Главные темы: Оды известным людям, критика Навального. Самые частые слова: Любовь, судьба, отец.

То, что Александр Бастрыкин публикует стихи под псевдонимом Станислав Струневский, полностью не доказано. Но косвенных «улик» хватает. Например, в произведениях, опубликованных в сети с 2016 по 2017 год, много отсылок к фактам биографии главы СК, а некоторые отрывки из таинственного Струневского появляются и на официальном сайте Следственного комитета. Например, в поздравлении французской певицы Мирей Матье, с которой Бастрыкин знаком много лет.﻿

«Википедия» сообщает, что у Александра Бастрыкина в 2016-м вышел сборник стихов под настоящей фамилией. Там даже указан книжный номер – ISBN 978–5–905–90981–8. Но найти книгу по нему нам не удалось.

В заголовок вынесено стихотворение «Я хотел бы родиться в двадцатом году...», которое можно было найти на странице Струневского (была удалена через 5 дней после разоблачения в СМИ). В нем автор мечтает быть ровесником своего отца и служить вместе с ним в Красной армии: «Я хотел бы родиться в двадцатом году, // Чтобы вместе с отцом смог пройти всю войну».

Струневский – Бастрыкин любит посвящать стихи известным деятелям культуры (Иосиф Кобзон, Татьяна Доронина, Элина Быстрицкая). Но чаще всего стихи адресуются Алексею Навальному. В них автор полон иронии:

Вопрос один: зачем он снова

баламутит на Москве?

А может, лучше – сразу на Кубани?

Он там найдет поддержку

в каждом казаке

Наладить задницу ему,

как в доброй русской бане!

Леонид МАРКЕЛОВ

Экс-губернатор Марий Эл

Фото: Global Look

Главная тема: Размышления о долге руководителя. Самые частые слова: Путь, власть, крест.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Алексей Улюкаев – не единственный заключенный-политик, кто пишет стихи. Работая в должности главы Республики Марий Эл, Маркелов издал два собственных сборника: «Надеюсь образом чудесным...» и «Под небом голубым, бескрайним...», – но наибольшую поэтическую славу он заработал уже находясь за решеткой. Отбывая наказание по делу о получении взятки, он обратился к Владимиру Путину с просьбой о помиловании в стихотворной форме:

Кроме президента, обращение в стихах от Маркелова получил и судья по его делу Марина Дякина:

...Где по вашему веленью

я над «пропастью во ржи»

ожидаю провиденья

в безысходности и лжи...

Пока что такая форма обращения к власть имущим не подействовала.﻿

Поэты среди зарубежных политиков

  • Майкл Даниел Хиггинс, президент Ирландии;
  • Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-министр иностранных дел ФРГ;
  • Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, правитель эмирата Дубай, вице-президент ОАЭ;
  • Жоржи Карлуш де Альмейда Фонсека, президент Кабо-Верде;
  • Нарендра Моди, премьер-министр Индии.
«Улюкаев может отправиться строить БАМ». Громкому делу пять лет, экс-министр отсидел больше половины срока
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