Власть поэзии. Кто из чиновников пишет стихи и о чем
Пять лет назад был арестован экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он известен не только как самый крупный политик-заключенный, но и как политик-поэт.
Бывший министр признавался, что не перестал складывать рифмы, оказавшись в колонии, так как поэзия помогает жить. И помогает не ему одному.
Алексей УЛЮКАЕВ
Бывший министр экономического развития
Главные темы: Самоанализ, антивоенная риторика. Самые частые слова: Бог, вечность, один.
Поэтическая карьера Улюкаева отсчитывается с 1978-го – тогда он впервые напечатался в журнале «Студенческий меридиан». На свободе чиновник выпустил три сборника стихов: «Огонь и отсвет», «Чужое побережье», «Авитаминоз». Тиражи были небольшими, найти бумажные версии в книжных магазинах почти нереально.
Улюкаев пишет довольно откровенно, в том числе и о себе: «Мальчишка толстенький и книжный, // И мяч пинать совсем не спец он». Стиль поэта Улюкаева довольно своеобразен. Через строчки бывает трудно продраться, но эта небрежность подкупает. Автор не боится показаться грубоватым и недостаточно возвышенным:
Он часто критикует милитаризм. В одном из стихотворений бывший чиновник грустит из-за того, что дети с интересом смотрят военный парад.
Свое последнее стихотворение Алексей Улюкаев, работающий в тюремной библиотеке, выпустил в 2020-м. Оно получилось коротким и малопонятным:
Значит, настал Новый год,
Если детям дают мандарины,
В тюрьме – винегрет,
Значит, не четверть и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое – больше его частей).
Сергей ЛАВРОВ
Глава МИД
Главная тема: Ностальгия. Самые частые слова: Вчера, страна, конь.
Сергей Лавров – автор гимна МГИМО. Наиболее полное собрание его поэтических сочинений вышло в сборнике к 60-летию института. В нем много воспоминаний об активных, деятельных годах жизни: «Застоялся я что-то без честных боев, // Только водка с работой не знают краев». Стихи Лаврова немного напоминают тосты. Автор поздравляет друзей, привязывается к рубежным датам и размышляет о возрасте.
В своем творчестве глава МИД сильно не откровенничает. Кажется, стихи для него – лишь часть дипломатической работы. За произведение «Посольский приказ» про историю МИД он получил премию от Союза писателей России в номинации «События. Подвиги. Люди». Последнее стихотворение Лаврова было опубликовано на официальных ресурсах МИД в 2020-м:
Дымился ствол сосны,
Дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Еще один поэт от политики – официальный представитель МИД Мария Захарова. О своей страсти к стихам она рассказывала «Собеседнику+» в прошлых номерах.
Владислав СУРКОВ
Экс-помощник президента России
Главная тема: Метания души. Самые частые слова: Свет, весна, сердце.
В литературе Сурков больше известен как автор романов под псевдонимом Натан Дубовицкий, но пишет он не только прозу. Главный поэтический опус политика – музыкальные альбомы «Полуострова» и «Полуострова 2», выпущенные с 2003 по 2006 год на пару с лидером «Агаты Кристи» Вадимом Самойловым. Сурков указан в нем автором текстов (они довольно мрачны).
Стихи Владислава Суркова трудно понять. Они словно адресованы какому-то конкретному читателю. Возможно, самому себе. В строчках часто возникает вопросительная интонация.
кто восславит их подвиг?
кто сделает с ними
selfie mortale?
прощайте, о снеговики,
с круглыми глупыми лицами.
Последний раз стихотворение Суркова было опубликовано в 2020-м – там политик пишет о свободе без кокаина. И теперь уже много вопросов появляется у читателей.
Александр БАСТРЫКИН
Глава Следственного комитета
Главные темы: Оды известным людям, критика Навального. Самые частые слова: Любовь, судьба, отец.
То, что Александр Бастрыкин публикует стихи под псевдонимом Станислав Струневский, полностью не доказано. Но косвенных «улик» хватает. Например, в произведениях, опубликованных в сети с 2016 по 2017 год, много отсылок к фактам биографии главы СК, а некоторые отрывки из таинственного Струневского появляются и на официальном сайте Следственного комитета. Например, в поздравлении французской певицы Мирей Матье, с которой Бастрыкин знаком много лет.
«Википедия» сообщает, что у Александра Бастрыкина в 2016-м вышел сборник стихов под настоящей фамилией. Там даже указан книжный номер – ISBN 978–5–905–90981–8. Но найти книгу по нему нам не удалось.
В заголовок вынесено стихотворение «Я хотел бы родиться в двадцатом году...», которое можно было найти на странице Струневского (была удалена через 5 дней после разоблачения в СМИ). В нем автор мечтает быть ровесником своего отца и служить вместе с ним в Красной армии: «Я хотел бы родиться в двадцатом году, // Чтобы вместе с отцом смог пройти всю войну».
Струневский – Бастрыкин любит посвящать стихи известным деятелям культуры (Иосиф Кобзон, Татьяна Доронина, Элина Быстрицкая). Но чаще всего стихи адресуются Алексею Навальному. В них автор полон иронии:
Вопрос один: зачем он снова
баламутит на Москве?
А может, лучше – сразу на Кубани?
Он там найдет поддержку
в каждом казаке
Наладить задницу ему,
как в доброй русской бане!
Леонид МАРКЕЛОВ
Экс-губернатор Марий Эл
Главная тема: Размышления о долге руководителя. Самые частые слова: Путь, власть, крест.
Алексей Улюкаев – не единственный заключенный-политик, кто пишет стихи. Работая в должности главы Республики Марий Эл, Маркелов издал два собственных сборника: «Надеюсь образом чудесным...» и «Под небом голубым, бескрайним...», – но наибольшую поэтическую славу он заработал уже находясь за решеткой. Отбывая наказание по делу о получении взятки, он обратился к Владимиру Путину с просьбой о помиловании в стихотворной форме:
Кроме президента, обращение в стихах от Маркелова получил и судья по его делу Марина Дякина:
...Где по вашему веленью
я над «пропастью во ржи»
ожидаю провиденья
в безысходности и лжи...
Пока что такая форма обращения к власть имущим не подействовала.
Поэты среди зарубежных политиков
- Майкл Даниел Хиггинс, президент Ирландии;
- Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-министр иностранных дел ФРГ;
- Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, правитель эмирата Дубай, вице-президент ОАЭ;
- Жоржи Карлуш де Альмейда Фонсека, президент Кабо-Верде;
- Нарендра Моди, премьер-министр Индии.