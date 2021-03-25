Власть поэзии. Кто из чиновников пишет стихи и о чем

«Википедия» сообщает, что у Александра Бастрыкина в 2016-м вышел сборник стихов под настоящей фамилией. Там даже указан книжный номер – ISBN 978–5–905–90981–8. Но найти книгу по нему нам не удалось.

В заголовок вынесено стихотворение «Я хотел бы родиться в двадцатом году...», которое можно было найти на странице Струневского (была удалена через 5 дней после разоблачения в СМИ). В нем автор мечтает быть ровесником своего отца и служить вместе с ним в Красной армии: «Я хотел бы родиться в двадцатом году, // Чтобы вместе с отцом смог пройти всю войну».

Струневский – Бастрыкин любит посвящать стихи известным деятелям культуры (Иосиф Кобзон, Татьяна Доронина, Элина Быстрицкая). Но чаще всего стихи адресуются Алексею Навальному. В них автор полон иронии:

Вопрос один: зачем он снова

баламутит на Москве?

А может, лучше – сразу на Кубани?

Он там найдет поддержку

в каждом казаке

Наладить задницу ему,

как в доброй русской бане!