«Почти как госпремию получить»: Иван Павлов* прокомментировал включение себя в реестр иноагентов

Адвокат Иван Павлов, находящийся в вынужденной эмиграции, написал в своём телеграм-канале отклик на свой новый статус.

«Стать "иностранным агентом" сегодня – это почти как Госпремию получить, за особые заслуги в области свободы слова и информации. В длинном ряду награждённых уже столько блестящих журналистов и правозащитников, что даже как-то обидно не быть в их числе».

Павлов также отмечает, что «давно ждал» этого события.

«Разного рода прессинг всегда был частью работы, да и иностранными агентами нас с коллегами уже объявляли – аж в далёком 2014 году, – напоминает он. – Но с апреля моя адвокатская работа была полностью парализована, потому я и уехал: раз не могу быть полезен для своих подзащитных в России, то постараюсь быть им полезным за рубежом».

Напомним, что в апреле на Павлова* было заведено уголовное дело за якобы разглашение сведений по делу Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Адвоката фактически лишили возможности осуществлять свои обязанности, запретив использовать средства связи. Павлов* впервые нарушил этот запрет только осенью, выехав за рубеж.

«Мои процессуальные оппоненты прекрасно поняли, что хотя я не смогу работать в судах, но всё равно продолжу свою адвокатскую деятельность, просто другими средствами, – продолжает адвокат. – Моя работа всегда строилась на законе, гласности и иронии. Статусом "иноагента" они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего. А раз их это так пугает, значит, хорошие сапоги, надо брать».

Павлов* намерен оспаривать своё иноагентство в суде. Также к числу иноагентов были причислены несколько участников «Команды 29».

*Признан иноагентом властями РФ