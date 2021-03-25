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Адвокат Иван Павлов, юристы и журналисты «Команды 29» объявлены «иноагентами»

Минюст неожиданно пополнил список СМИ-«иноагентов», не дожидаясь пятницы. Теперь среди них Павлов и его бывшие коллеги по «Команде 29»

Фото: Скриншот с YouTube

Иван Павлов (справа)

Известный российский адвокат Иван Павлов, а также его бывшие коллеги по ныне распущенному правозащитному объединению «Команда 29» внесены Минюстом в список «иностранных агентов». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме Павлова иностранными СМИ, выполняющими функции «иностранного агента» персонально признаны журналисты Максим Заговора и Елена Скворцова, а также юристы Валерия Ветошкина и Максим Олейничев. Все они работали ранее в неформальном правозащитном объединении «Команда 29», занимавшемся защитой людей, которых судят закрытыми судами по обвинениям, часто связанным со шпионажем или разглашением гостайны.

Также Минюст внёс вторую организацию в список незарегистрированных в России организаций, выполняющих функции «иноагента» — Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

Напомним, что «Команда 29» была распущена из-за того, что власти усмотрели в её деятельности связь с объявленной «нежелательной» другую чешскую организацию. Адвокат Иван Павлов также находится под уголовным преследованием. После передачи дел, он покинул территорию России, опасаясь усиления давления на него.

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