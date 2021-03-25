«Я пойду своим путём»: в Госдуме несогласного с бюджетом единоросса выгоняют из партии

Из «Единой России» исключат депутата Госдумы Евгения Марченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение президиума генсовета партии.

Ранее Евгений Марченко единственный из единороссов проголосовал против принятия федерального бюджета на 2023-2024 годы. Сам политик объяснил это тем, что в партии так и не дали ему поднять вопрос о строительстве детского центра высокотехнологичной помощи в Петербурге.

В партии же ещё вчера призвали исключить Марченко, поскольку, согласно внутреннему уставу, все должны голосовать по законопроектам коллегиально, а участвовать в дискуссии до голосования.