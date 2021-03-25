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«Я пойду своим путём»: в Госдуме несогласного с бюджетом единоросса выгоняют из партии

Вступать в другую партию Евгений Марченко пока не намерен

Марченко
Фото: Instagram

Из «Единой России» исключат депутата Госдумы Евгения Марченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение президиума генсовета партии.

Ранее Евгений Марченко единственный из единороссов проголосовал против принятия федерального бюджета на 2023-2024 годы. Сам политик объяснил это тем, что в партии так и не дали ему поднять вопрос о строительстве детского центра высокотехнологичной помощи в Петербурге.

В партии же ещё вчера призвали исключить Марченко, поскольку, согласно внутреннему уставу, все должны голосовать по законопроектам коллегиально, а участвовать в дискуссии до голосования.

«Единая Россия» – системная партия, а не клуб по интересам

«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам»

, – прокомментировал ситуацию секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он уверен, что свободное голосование для членов партии должно жёстко пресекаться.

Решение по исключению Евгения Марченко будет окончательно принято на следующей неделе. Уже почти бывший единоросс против этого решения идти не намерен:

«Оспаривать точно не буду решение. Если я им не нужен, то, значит, я пойду своим путём»

, – заявил Марченко и подтвердил, что продолжит работу в качестве депутата-одномандатника. 

Евгений Марченко был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу №213 в Петербурге.

Теги: #Госдума

Рубрика: Политика

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