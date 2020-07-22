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«Это международный скандал»: украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

Причин грузинские пограничники не назвали, но Гордон догадывается, в чём тут дело

Фото: Instagram / gordondmytro

Известного украинского журналиста Дмитрия Гордона продержали час на паспортном контроле в аэропорту Тбилиси, после чего развернули обратно.

«Час назад прилетел в Тбилиси и всё это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён», – написал Дмитрий в своём Инстаграме.

Причин своего решения грузинские пограничники не назвали, однако Гордон догадывается, в чём тут дело.

«Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, – это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолётом, которым прилетел. До встречи дома!» – написал Дмитрий.

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