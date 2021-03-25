СК «недоумевает» в связи с решением Черногории дать политубежище экс-владельцу «Черкизона»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять «дополнительные меры» для экстрадиции бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова из Черногории. Ранее он был задержан там сотрудниками Интрепола, однако накануне стало известно, что власти Черногории отпустили его и выдали бизнесмену политическое убежище.

«Необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях. Поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение», — говорится в релизе СК.

Исмаилов обвиняется в ряде уголовных преступлений: в причастности к убийству двух бизнесменов (часть 2 статьи 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ) и похищении популярного певца Авраама Руссо (статья 125 УК РФ). В России он уже арестован заочно. В ведомстве не ставят вину Исмаилова под сомнение.

Бастрыкин распорядился в кратчайшие сроки передать властям Черногории документы для экстрадиции предпринимателя. Он попросил привлечь к этому делу МИД РФ и Генпрокуратуру.