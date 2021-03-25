В Черногории освободили бывшего владельца Черкизовского рынка и дали ему политубежище

Адвокат миллиардера Тельмана Исмаилова сообщил черногорскому изданию Pobjeda об освобождении предпринимателя, экс-владельца Черкизовского рынка в Москве. 1 октября он был задержан по международному ордеру, выданному Россией. В России Исмаилова подозревают в убийстве двух предпринимателей.

Перед арестом миллиардер подал прошение о политическом убежище в МВД Черногории. 22 октября ведомство приняло решение, устанавливающее право Исмаилова на проживание в Черногории и защиту от преследований со стороны Российской Федерации.

По версии следствия РФ, Тельман Исмаилов и его братья Рафик и Вагиф разработали план убийства, согласно которому 15 мая 2016 года Мехман Керимов застрелил и ликвидировал двух предпринимателей в Москве - Владимира Савкина и Юрия Брылева. Керимов был приговорён к 13 годам лишения свободы, а Тельману Исмаилову грозит пожизненное заключение в случае экстрадиции.