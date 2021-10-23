Главное к 24 октября: Локдаун в Питере, россияне теперь «бездомные», погодная угроза в столице, Эрдоган против Запада

В Санкт-Петербурге во время «нерабочей недели» будет установлен полный локдаун: с 30 октября по 7 ноября в городе закрываются заведения общепита (открыты только навынос и по доставке), непродовольственные магазины, спортклубы и салоны красоты. Также отменяются все массовые мероприятия и закрываются заведения культуры.

В то же время региональное МВД сообщило о задержании пятерых сотрудников поликлиники, которые торговали фиктивными сертификатами о вакцинации. Они работали в учреждении на улице Льва Толстого, дом 6-8. Их услугами воспользовались минимум 12 человек. «Фонтанка» пишет, что за одну фейковую вакцинацию они брали 7,5 тысяч рублей.

В Москве и Московской области до 18:00 объявлен желтый уровень погодной опасности. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Желтый уровень действует также в субъектах, расположенных в Южном, Дальневосточном и Владимирском ФО. В Красноярском крае ветер может достигать 25 метров в секунду, а в Хакасии — 30 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит оказать спортклубам поддержку в связи с ограничениями на работу. Арендодателей они просят снизить стоимость аренды на 50% до конца года и полностью отменить её на время простоя, а государство — освободить от уплаты налога на недвижимость или субсидировать тех арендодателей, которые пойдут на это.

Госдеп США считает россиян «бездомной национальностью». Это значит, что в стране их проживания либо нет американских консульств, либо дипломаты не могут рассмотреть заявление на визу в связи с трудностями в политической обстановке. Обращаться за визой россиян призывают в посольство США в Варшаве. Напомним, что Россия запретила США нанимать россиян на работу в посольство, поэтому страна не может более заниматься выдачей виз.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о высылке послов 10 стран, потребовавших освободить правозащитника Османа Кавалу в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Речь идет о представителях США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии в стране. Дипломаты были обвинены МИД Турции во вмешательстве во внутренние дела.

В Госдепартаменте США сказали ТАСС, что ждут от Турции пояснений в связи с этими действиями. МИД Германии сообщил Die Zeit, что там «приняли к сведению» это решение турецких властей и сейчас ведут его обсуждение с остальными девятью странами.

В Австрии власти разрешили непрямую эвтаназию с 2022 года. Чтобы осуществить её, нужно согласие самого пациента и подписи двух врачей, один из которых специализируется на паллиативной помощи. Лицам до 18 лет процедуру проводить нельзя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к согражданам с призывом сделать третью прививку от коронавируса для усиления иммунитета. «Защита, создаваемая вакциной может ослабевать спустя шесть месяцев. (...) Чтобы защитить вас, ваших любимых и всех окружающих, пожалуйста, сделайте бустерную прививку», — говорится в заявлении.