Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:03

Главное к 24 октября: Локдаун в Питере, россияне теперь «бездомные», погодная угроза в столице, Эрдоган против Запада

Бустерная прививка в Британии, за визой США россиянам придется ехать в Варшаву, сильный ветер в Москве. Главное к утру воскресенья

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге во время «нерабочей недели» будет установлен полный локдаун: с 30 октября по 7 ноября в городе закрываются заведения общепита (открыты только навынос и по доставке), непродовольственные магазины, спортклубы и салоны красоты. Также отменяются все массовые мероприятия и закрываются заведения культуры.

В то же время региональное МВД сообщило о задержании пятерых сотрудников поликлиники, которые торговали фиктивными сертификатами о вакцинации. Они работали в учреждении на улице Льва Толстого, дом 6-8. Их услугами воспользовались минимум 12 человек. «Фонтанка» пишет, что за одну фейковую вакцинацию они брали 7,5 тысяч рублей.

В Москве и Московской области до 18:00 объявлен желтый уровень погодной опасности. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Желтый уровень действует также в субъектах, расположенных в Южном, Дальневосточном и Владимирском ФО. В Красноярском крае ветер может достигать 25 метров в секунду, а в Хакасии — 30 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит оказать спортклубам поддержку в связи с ограничениями на работу. Арендодателей они просят снизить стоимость аренды на 50% до конца года и полностью отменить её на время простоя, а государство — освободить от уплаты налога на недвижимость или субсидировать тех арендодателей, которые пойдут на это.

Госдеп США считает россиян «бездомной национальностью». Это значит, что в стране их проживания либо нет американских консульств, либо дипломаты не могут рассмотреть заявление на визу в связи с трудностями в политической обстановке. Обращаться за визой россиян призывают в посольство США в Варшаве. Напомним, что Россия запретила США нанимать россиян на работу в посольство, поэтому страна не может более заниматься выдачей виз.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о высылке послов 10 стран, потребовавших освободить правозащитника Османа Кавалу в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Речь идет о представителях США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии в стране. Дипломаты были обвинены МИД Турции во вмешательстве во внутренние дела.

В Госдепартаменте США сказали ТАСС, что ждут от Турции пояснений в связи с этими действиями. МИД Германии сообщил Die Zeit, что там «приняли к сведению» это решение турецких властей и сейчас ведут его обсуждение с остальными девятью странами.

В Австрии власти разрешили непрямую эвтаназию с 2022 года. Чтобы осуществить её, нужно согласие самого пациента и подписи двух врачей, один из которых специализируется на паллиативной помощи. Лицам до 18 лет процедуру проводить нельзя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к согражданам с призывом сделать третью прививку от коронавируса для усиления иммунитета. «Защита, создаваемая вакциной может ослабевать спустя шесть месяцев. (...) Чтобы защитить вас, ваших любимых и всех окружающих, пожалуйста, сделайте бустерную прививку», — говорится в заявлении.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 4 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Политика 1 час назад

СК «недоумевает» в связи с решением Черногории дать политубежище экс-владельцу «Черкизона»

Политика 2 часа назад

Песков: В разрыве дипотношений с НАТО нет «ничего страшного»

Политика 2 часа назад

Адвокат: Власти Грузии намерены убить Саакашвили, списав всё на бунт в тюрьме

Общество 3 часа назад

«Разоблачив пытки, ты не станешь героем – ты за это пострадаешь»: Член СПЧ о розыске информатора Gulagu.net

Общество 4 часа назад

«Не служил, но сердцем служу»: В Питере и.о. ректора прожил всю жизнь без военного билета

Политика 6 часов назад

Правительство не поддержало идею об ответственности избранных депутатов за невыполнение обещаний

Общество 22 часа назад

Омской пенсионерке, прожившей 35 лет в бочке, купили на пожертвования квартиру

Общество 23 часа назад

Жители Тюмени задыхаются после сожжения местной птицефабрикой миллионов зараженных кур

Общество 23 часа назад

«В этих предсказаниях и Вангой быть не нужно»: в сети критикуют очередного эксперта по коронавирусу

Общество 1 день назад

«У России появился свой Сноуден. Интересно, как теперь отреагирует Путин?»

Общество 1 день назад

На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов

Общество 1 день назад

«Опять десять дней без зарплаты? А детям что сказать, кто их накормит?»

Общество 1 день назад

Площадь несанкционированных искусств: как граждане «самовыражаются» возле Кремля

Общество 1 день назад

«Власти пошли по пути запугивания»: Передавший видеоархив с пытками заключенных прокомментировал объявление его в розыск

Общество 1 день назад

В Сочи жители перекрыли трассу, на которой произошло ДТП с Собчак

Общество 1 день назад

Был интернет по карточкам, стали мессенджеры по паспорту: Правительство России изменило правила пользования мессенджерами

Общество 1 день назад

Оголение груди на Красной площади – неуважение к обществу: звезде OnlyFans грозит срок

Политика 1 день назад

У талибов прекрасные виды на Москву

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика