«Если есть порох, дай огня»: «Клуб любителей песен Цоя» признали экстремистами в Беларуси

МВД Беларуси признал экстремистскими формированиями и запретил в стране Telegram-каналы «Ждановічы сёння» и «Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя».

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ждановічы сёння» и Telegram-чата «Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя», экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Ранее Минздрав Беларуси сообщил о снятии требования об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.