МВД объявило Любовь Соболь в розыск

Сама Любовь прокомментировала эту новость с изрядной долей сарказма. «Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?» – написала политик у себя в Твиттере.

В начале августа СМИ сообщали, что Любовь Соболь покинула Россию и улетела в Турцию.