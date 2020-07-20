Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:56

МВД объявило Любовь Соболь в розыск

Основание – разыскивается по статье УК. По какой именно – неизвестно

Фото: Instagram @sobollubov

МВД России объявило в розыск оппозиционного политика, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Информация об этом содержится в базе разыскиваемых лиц силового ведомства.

В качестве основания для розыска указана неназванная статья Уголовного кодекса.

Сама Любовь прокомментировала эту новость с изрядной долей сарказма. «Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?» – написала политик у себя в Твиттере.

В начале августа СМИ сообщали, что Любовь Соболь покинула Россию и улетела в Турцию.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 12 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 35 минут назад

Навальный с премией Сахарова, Россия в локдауне, Милохин на бензовозе: новости к вечеру 20 октября

Общество 1 час назад

Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Общество 1 час назад

Фотосъёмка и отказ от неразглашения данных: появились подробности визита Собчак к следователю

Политика 2 часа назад

Юлия Шестун: «Александра Шестуна избил начальник СИЗО-1 Тверь Дмитрий Лебедев»

Общество 3 часа назад

В Сергиевом Посаде открыли пункт полиции в посёлке, где изнасиловали и убили пенсионерку

Общество 4 часа назад

«Вдруг ребята из полиции просто не знают, как надо?» Комитет против пыток* опубликовал памятку о насилии для силовиков

Политика 5 часов назад

«Политзаключённый №1 в мире»: Волков прокомментировал присуждение Навальному Премии Сахарова

Политика 6 часов назад

«Удали!» Роскомнадзор напал на Александра Невзорова

Общество 7 часов назад

«Может, надо просто поменять мэра?» В сети возмущены новым закручиванием гаек от Собянина

Общество 8 часов назад

«Констатация странностей»: в словах Путина о вакцинации услышали «тревожный сигнал»

Общество 8 часов назад

Как Россия «побеждала» коронавирус: Хроника катастрофы в заявлениях чиновников

Общество 8 часов назад

«У властей просто нет другого выхода»: россиянам прочат новый локдаун

Общество 9 часов назад

Россияне в два раза чаще стали искать авиабилеты после новости о нерабочей неделе из-за COVID

Общество 9 часов назад

«Все начнется не с Москвы»: Гусий прокомментировал введение нерабочих дней в России

Общество 10 часов назад

«Какое-то чувство конца»: москвичи врезали Собянину после новостей о локдауне в Москве

Общество 10 часов назад

Путин поддержал предложение о введении временного локдауна в России

Общество 10 часов назад

«Голикова, за чей счет снова «банкет»?» В сети возмущены заявлением вице-премьера

Общество 10 часов назад

Милонов о приговоре Дудю: Он получил слишком маленькое наказание

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика