МВД объявило Любовь Соболь в розыск
Основание – разыскивается по статье УК. По какой именно – неизвестно
МВД России объявило в розыск оппозиционного политика, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Информация об этом содержится в базе разыскиваемых лиц силового ведомства.
В качестве основания для розыска указана неназванная статья Уголовного кодекса.
Сама Любовь прокомментировала эту новость с изрядной долей сарказма. «Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?» – написала политик у себя в Твиттере.
В начале августа СМИ сообщали, что Любовь Соболь покинула Россию и улетела в Турцию.