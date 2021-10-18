Главное к 19 октября: МВД проверяет атаку на шелтер, Эрдоган против «горстки победителей войны», QR-коды в Питере

Накануне вечером неизвестные в форме полицейских ворвались в кризисный шелтер «Мамин дом» в Казани и силой забрали оттуда двух девушек из Дагестана, которым мужья не давали развод. Об этом написала «Новая газета» со ссылкой на главу благотворительного фонда «Благие дела» Алию Байназарову:

«Зашли в “Мамин дом” как к себе домой, открыли все настежь, забрали девочек как вещи и увезли к себе в полицию», — пояснила она.

МВД по Татарстану заявляют, что никто из их сотрудников к этому не причастен: «Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — сказали РБК в пресс-службе регионального ведомства. Полиция проводит проверку по факту сообщения о похищении людей.

Президент Турции Рэджеп Эрдоган, выступая в Африке, заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне». Вероятно, речь идет о Совете безопасности ООН, где пять стран-победительниц имеют право вето. Его слова приводит собственная пресс-служба. Таким образом турецкий лидер отметил, что борется за переустройство мира. Кроме того, Эрдоган раскритиковал подход Запада к отношениям с Африкой, в которой тот якобы континент с подчиненной ролью.

Арестованный по обвинению в госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков пожаловался, что в СИЗО не дают общаться с близкими, содержат в «информационном вакууме» и отказывают в необходимой диете, обусловленной его состоянием здоровья. Об этом «Интерфаксу» заявил член ОНК Александр Хуриджи. Все 25 писем, поступивших заключенному, «были изъяты администрацией».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг данные Financial Times о запуске в августе Китаем гиперзвуковой ракеты, облетевшей весь мир. По его словам, в августе КНР действительно проводила запуск, но космического аппарата с повторным использованием компонентов, передает ТАСС.

Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в госпитале, где лежит 77-летний президент Милош Земан, пришли к выводу о его недееспособности, передает Seznam Zpravy. Он также сказал, что, учитывая состояние главы государства, не стоит ожидать скорого выздоровления политика. Выстрочил заявил о готовности запуска процедуры передачи полномочий президента главам Сената и Палаты представителей. Вопрос будет обсуждаться уже сегодня в конституционном комитете Сената. Напомним, что Земана госпитализировали сразу после выборов, на которых правящая партия потерпела поражение. Он не успел назначить временного премьера, и теперь его болезнь препятствует формированию кабинета министров.

В Санкт-Петербурге с 1 ноября QR-коды становятся обязательными для посещения общественных мест и спортивных мероприятий. С 15 ноября без них нельзя будет попасть в бассейны, спортзалы, кинотеатры, заведения культуры и ЗАГсы. С 1 декабря QR-коды введут для посещения общепита и магазинов — за исключением аптек, заправок, продовольственных магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Перевод сотрудников старше 60 лет на удаленку стал обязательным.

Шоумен Канье Уэст официально сменил имя на Йе. Больше у него нет второго имени и фамилии. Запрос одобрил суд Лос-Анджелиса.