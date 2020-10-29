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«Застигли разведку США врасплох»: Китайская ракета поразила цель, облетев весь мир

Британская деловая газета со ссылкой на источники сообщила об испытаниях новейшей китайской ракеты, о существовании которой в США не подозревали

Фото: pixabay

Источники в американской разведке сообщили, что ещё в августе Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая потенциально может нести на себе ядерный боезаряд. По их информации, она обогнула всю планету, а затем успешно поразила цель, пишет британская газета Financial Times.

Собеседник издания заявил, что китайцы таким образом «застигли разведку Соединённых Штатов врасплох», показав «передовой космический потенциал» своих оборонных структур.

Снаряд попал почти точно в цель, лишь немного отклонившись от курса — на расстояние измеряющееся десятками метров. Власти США не предполагали о существовании в КНР столь передовых военных технологий, серьёзно недооценив их потенциал, говорит источник. Каким образом китайским вооружённым силам удалось достичь такого прогресса, он также не знает.

Специалисты в области обороны обращают внимание, что таким образом для Китая открывается возможность нанести по США удар с юга, запустив снаряд через Антарктиду. Там американская система противоракетной обороны почти полностью отсутствует.

Теги: #Китай, #США

Рубрика: Политика

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