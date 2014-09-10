Зеленский: Киев готов обменять Медведчука, если Москва подтвердит, что он гражданин РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена взятого под стражу «кума Путина», депутата Верховной рады, лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука на украинских граждан, находящихся в заключении под контролем России. Для этого, по его словам, нужно выполнить только одно условие — признать, что он россиянин.

«Если он гражданин Украины, то к нему применяется украинское законодательство. (…) Если бы Россия подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, ну, к примеру, вполне возможно. (…) тогда мы бы с удовольствием (…) рассмотрели возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил Зеленский в интервью каналу ICTV.

Напомним, что согласно закону Украины, двойное гражданство не допускается. Чтобы получить российский паспорт, необходимо отказаться от украинского.

В то же время сам Медведчук подчеркивает, что является гражданином исключительно Украины. На том же настаивает Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва осуждает арест Медведчука, но так как гражданином России он не является, помочь ему не может.

Пророссийского оппозиционера Виктора Медведчука по решению суда поместили под домашний арест в связи с обвинениями в госизмене и махинациях с активами в Крыму.