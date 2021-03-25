Россия откажется от полпредства при НАТО и закроет бюро Альянса в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что примерно с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Это касается и отзыва главного военного представителя.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия», — пояснил Лавров (цитата по РИА Новости).

Кроме того, министр заявил, что «прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве».

Эти меры глава внешнеполитического ведомство объяснил ответом на высылку НАТО российских дипломатов, которых, как ранее сообщал «Собседник», там обвинили в разведывательной деятельности.

Лавров также заверил, что с настоящего момента Россия больше не станет делать вид, «что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях» между РФ и Альянсом.