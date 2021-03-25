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Генсек НАТО: Высланные российские дипломаты были разведчиками под прикрытием

«Это решение не связано с какими-либо конкретными событиями», — заявил Столтенберг, пояснив что выбора у Альянса не было

Фото: Global Look Press

Накануне руководство НАТО приняло решение отозвать аккредитацию у восьми членов российской миссии при Альянсе. Тогда эту новость сопровождала формулировка о враждебной деятельности, однако сегодня генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг пояснил конкретную причину такого решения. По его словам, эти люди только делали вид, что они дипломаты, а на самом деле работали в российской разведке.

«Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями», — приводит его слова «Интерфакс». Глава Альянса также обратил внимание, что число «злонамеренных» действий со стороны России в последнее время растет.

Столтенберг пояснил, что НАТО не может бездействовать, понимая, чем занимаются люди, аккредитованные от России для совершенно другой деятельности. При этом он добавляет, что Альянс продолжает выступать за сотрудничество с РФ и организацию совместного заседания. В последнем, по его словам, российские власти НАТО отказывают.

Теги: #НАТО, #Шпионаж

Рубрика: Политика

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