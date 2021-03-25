Путин: С талибами нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их признанием

На саммите СНГ Владимир Путин заявил, что с Талибаном* (запрещенная в РФ террористическая группировка) нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их официальным признанием, передает ТАСС.

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что нужно с ними взаимодействовать, но торопиться тоже с этим нельзя», – сказал глава государства и добавил, что эти вопросы будут обсуждаться с коллегами по содружеству.

По словам Путина, сформированное талибами переходное правительство в Афганистане не отражает всего общества. Несмотря на это, они объявили о намерении провести выборы и принимают меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления.

«Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим. (...) Нужно поддерживать тем не менее процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Россию на следующей неделе приедет делегация «Талибана» (запрещённая в России организация) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.